貿易署修法 檢舉洗產地改發獎金 可領罰鍰2成、一年上限180萬

經濟部昨預告修正「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，將原本僅發放獎狀或獎座，改為發放現金獎勵，檢舉人最高可分得實收罰鍰二十％，一年上限一八〇萬元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕為打擊「洗產地」，經濟部昨預告修正「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，將原本僅發放獎狀或獎座，改為發放現金獎勵，檢舉人最高可分得實收罰鍰二十％，一年上限一八〇萬元，同時新增檢舉人保護機制，提升民眾檢舉意願。

經濟部貿易署表示，過去對檢舉人多以精神性獎勵為主，但部分業者透過更換標示、重新包裝或簡單加工等，將進口貨品偽標為「台灣製」再出口等洗產地行為，為擴大查處違規，以獎勵機制提高檢舉誘因。

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根據草案，檢舉經查證屬實且處分確定者，依實收罰鍰二十％發給檢舉人獎金。檢舉人同年度領取的檢舉獎金總額，不得超過一八〇萬元；同一案件二人以上聯名檢舉者，獎金平均發給。

新制強化檢舉人保護機制，明定檢舉人的檢舉資料以密件保存，並禁止第三人閱覽或抄錄，以保障檢舉人權益。透過「獎金、保護」並進，可提升民眾檢舉意願，也對違規業者有更具威嚇力的監督網絡。

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