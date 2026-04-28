財經青紅燈》國巨*現在應該會後悔

國巨*在過去一年股價吃了大虧，如果沒有分拆，照千金股的本益比去算，股價應該超過2千元，不知道現在有沒有後悔分拆股票。（資料照）

■陳永吉

前兩年台股流行彈性面額，就是股票分拆，公司股票分拆完後股價變低，有些公司認為這樣可以增加流動性，當然有些公司有其他想法，認為股價低易炒作，但過去一年這23家冠上星號*的上市櫃公司，在股價上恐怕沒討到太多便宜。

台股過去一年從不到2萬點，昨天一度碰觸到4萬點，一年來漲了一倍，市場資金很多，包括主動式ETF加入戰場，這些錢多數跑來買高價股，尤其是千金股，帶動千金股數量衝上50檔，買千金股才能賺到錢，變成獲利公式。

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從這個角度來看，被動元件龍頭國巨*（2327）就很冤了，去年8月在股價546元進行股票1拆4，拆完後股價來到140元左右，之後也跟著大盤上漲，昨天收盤價也有305元，也算漲了一倍多，還原分拆前股價其實有1220元、也是千金股，但相較多數千金股，這個一倍的漲幅變成小巫見大巫。

其實國巨*也不是沒有題材，產品也有打入AI供應鏈，今年底AI產品占比提升至15%，外資、投信自分拆後，分別買進6.2萬及3.9萬張，但國巨*股票分拆後，籌碼增加3倍，相較千金股靠內外資鎖籌碼，國巨*籌碼面優勢盡失。

根據投顧統計，目前千金股本益比平均高達52倍，相較整體大盤的21倍，明顯多出一截，國巨*日前公告第一季EPS約3.9元，算一算本益比可能不到20倍，股票分拆的結果，在過去一年股價吃了大虧，如果沒有分拆，照千金股的本益比去算，股價應該超過2千元，導致被動元件股王頭銜甚至日前還被一家興櫃公司搶走，不知道現在有沒有後悔分拆股票；所以接下來打算分拆股票的公司，可要想清楚了，分拆股票不見得都是利多，算盤得重新撥一下。

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