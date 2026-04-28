Q1轉虧為盈 旺宏：今年一季比一季好

旺宏董事長吳敏求指出，目前NAND快閃記憶體缺口非常大，旺宏將持續漲價，預期今年營運「一季比一季好」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）昨召開法說會並公布第一季財報，受惠記憶體缺貨漲價與去化存貨，終結連續10季虧損，正式轉虧為盈，毛利率達40.8%，營業利益率由負轉為正18.5%，稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘0.9元；旺宏董事長吳敏求指出，目前NAND快閃記憶體缺口非常大，旺宏將持續漲價，預期今年營運「一季比一季好」。

吳敏求指出，NAND Flash是今年第一季成長最強勁的產品線，營收占比提高到30%，季增90%、年增382%，其中，主要成長動能嵌入式記憶體（eMMC），營收季增94%，年增382%，單層式（SLC）NAND Flash營收季增88%、年增219%，他預期第二季以後會迎來更大幅成長，未來一年相關業務也可望維持大幅成長。

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他說，因大型供應商陸續退出低密度eMMC，造成供給缺口擴大，目前旺宏已從每季報價改採每月議價，後續會依市場需求、供需缺口及客戶狀況調整價格。他預期目前eMMC缺口相當大，旺宏會持續調漲價格，但不可能無限制上漲，還是會依實際需求、缺貨與長期客戶關係等進行合理評估與漲價。

吳敏求表示，目前旺宏12吋所有產能全部用完，依需求調配產品，2.5萬片是最大極限，預計下半年產能利用率將達滿載。今年220億元投資將用於擴充eMMC等產能，擴產進展因受到同業也競相擴產影響，大部分設備將延到明年上半年才能交機，但不影響今年營運展望，沒有進一步上修今年資本支出計畫。對於傳出半導體同業進入旺宏記憶體代工領域，他認為需具備設備、製程、設計、客戶驗證等條件，他判斷即使有人想要進來該領域，大概是三年以後的事情。

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