新青安2.0額度 61％盼延續8成、1千萬

61％受訪者希望新青安2.0能夠延續貸款成數最高8成、貸款金額最高1千萬元。（記者徐義平攝）

房仲調查︰66％肯定利息補貼

〔記者徐義平／台北報導〕房貸利息補貼對民眾來說很重要，根據房仲業者調查，近七成受訪者支持新青安續辦二．〇，六十六％認為房貸利息補貼對養房負擔有很大幫助，且高達六十一％希望新青安二．〇能夠延續貸款成數最高八成、貸款金額最高一千萬元。

根據永慶房屋調查，四成受訪者希望維持四十年房貸還款期限，五年寬限期僅三成希望延續，似乎符合中央銀行總裁楊金龍日前在立法院答詢時表示，新青安的寬限期不宜太長。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安還是可以幫助想買房的年輕人，尤其在紓解房貸負擔上，但不宜過度加碼造成房市出現搶進亂象；若補貼過度，恐出現讓買在高點的民眾覺得被政策引導上車，反而失去幫助年輕人購屋的美意。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，在房價持續攀升、山雨欲來的通膨壓力以及升息趨勢等三股力量下，面對大漲小回、看回不回的房價以及越來越重的購屋負擔，自住客焦慮從來沒有解除；因此，即便檢討新青安的聲浪不斷，但二〇二四年總統大選時，各黨派政見仍全面加碼討好，顯見新青安就算不是首購族進場的唯一解方，恐怕也是房市發展的必要配套政策。

根據財政部資料，申辦新青安民眾使用寬限期比率不及五成，顯示限縮寬限期影響有限。馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，若新青安申貸戶能提早還款，多少能舒緩國銀不動產放款集中度與放款總量的壓力；至於新青安二．〇須討論議題，則是該不該排富，尤其過去舊青安與新青安皆未排富，未來是否排富值得觀察。

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