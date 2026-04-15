白宮CEA︰美自台進口增596億美元居冠

美國白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」指出，去年美國自台灣進口金額年增596億美元，在主要貿易夥伴中居冠。（中央社資料照）

去年中國大減917億美元、降幅26.7％ 在主要國家中最慘

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國白宮經濟顧問委員會（CEA）十三日公布「二〇二六總統經濟報告」指出，去年美國自台灣進口金額年增五九六億美元，在主要貿易夥伴中居冠。報告同時指出，美台簽署的對等貿易協定（ART），有助於促進雙邊貿易現代化，並降低台灣市場對美國產品的進入門檻。

報告指出，美國去年進口金額達三．三兆美元，出口則為二．一兆美元，貿易赤字一．二兆美元，較二〇二〇年激增約四十％，主要集中於農產品與先進科技產品領域。

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不過，美國去年改善與許多國家的貿易失衡關係，包括中國、英國、義大利、德國和南韓。報告指出，在川普政府上任後，美國貿易赤字明顯縮小，從二〇二四年的平均每月一〇一〇億美元，降至去年十一月的八七〇億美元。

在雙邊貿易方面，美國去年自中國的進口金額明顯下降，減少九一七億美元，降幅達二十六．七％，居主要貿易夥伴之冠；其他國家依序為加拿大（減二〇〇億美元）、德國（減六十四億美元）、南韓（減五十七億美元）和新加坡（減四十七億美元）。

進口金額增加最多的國家為台灣，達五九六億美元，年增六十一．五％，其他國家依序為瑞士（增五四四億美元）、越南（增四五五億美元）、愛爾蘭（增三九八億美元）和墨西哥（增二三九億美元）；年增幅最大的是瑞士，高達一二五．三％。

ART有助雙邊貿易現代化

降低美國商品銷台門檻

報告也指出，美台已簽訂投資協議，台灣同意擴大對美投資，包括半導體、能源及人工智慧等領域，有助提升美國在關鍵科技的產能及競爭力。同時，台美對等貿易協定有助推動雙邊貿易現代化，促進美國產品進入台灣市場，包括移除農產品及工業產品的貿易障礙。

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