〈財經週報-時事求是〉跨越虛實的夢境與現實

RWA商品希望突破虛擬與實體的界線，可能協助建立起全球資本市場的新基礎設施，卻也可能是另一輪金融泡沫的起點。（資料照）

■魏錫賓

所有的金融創新，大概都是為了改善現有金融運作的缺陷，但現實不如理論完美。以「去中心化」宣傳的比特幣，從生成後到受廣泛注意時，至少已生成千萬枚，其中不少是集中在少數人手裡，形成另一種「中心化」；而後到的RWA（Real World Assets；真實世界資產）商品，雖希望突破虛擬與實體的界線，卻還是充滿著不確定性。

將現實生活中的實體資產或金融資產（如貨幣、房地產、債券、黃金、藝術品等），經由區塊鏈技術等進行「代幣化」（Tokenization），產生了RWA商品。這一定義顯示，RWA商品是連結「傳統金融」與「去中心化金融（DeFi）」的橋樑，譬如：直接連結美元等各國貨幣的穩定幣，像USDT（泰達幣）等，就是最廣為人知的RWA商品。

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RWA把實體資產證券化，用區塊鏈發行，分割成極小的「可投資單位」，而且能夠24小時、無國界交易，理論上能讓鏈上的資金能投資實體經濟，而實體資產的交易也能享有區塊鏈的效率，多方得利。可是即使交易紀錄、轉移過程，都由分散式帳本保障，具有高度透明性與不可篡改性；然而，風險並未減少，RWA無法用區塊鏈證明背後的資產為真，實體資產也依舊受制於法律、契約與人為執行。

在虛擬世界，「程式即法律」；而實體世界的法律，則依賴制度與執行力。投資人購買RWA資產，代表在區塊鏈上持有一定比例的該資產，但其底層資產仍由傳統託管機構持有；因此，RWA並不是單純的資產代幣化，而是「兩套制度的疊加」。這種疊加在平穩時期看似互補：區塊鏈提供效率，傳統金融提供信用支撐；然而，在遇到市場劇變時，發行公司及法律文件更為複雜，風險更難看懂，投資人更不易突破虛擬交易與實體市場的迷霧。

就像其他由幣圈新創的金融商品一樣，RWA的參與人也尚以幣圈居多。除了過往對加密貨幣暴漲暴跌的印象外，投資人的不信任仍是主因。虛擬貨幣雖是從法律未及之處趁勢而起，卻有法律保護不足的隱憂。新加坡金融管理局（MAS）是全球推動RWA最積極的監管機構之一，並將其納入現有的證券及期貨法等金融監管架構中，但也只能先透過技術標準的修訂與沙盒實驗來降低風險。

不管是對從事詐騙的歹徒或是想要改進交易效率與安全的銀行家，數位世界更有效率；然而，從叢林時代到穩定發展，終要有主管機關的介入。雖然加密貨幣最初的匿名特性，逐漸在合法證交所出現後消失，但不再有人關心。RWA也一樣，可能協助建立起全球資本市場的新基礎設施，卻也可能是另一輪金融泡沫的起點；法律規範、制度設計、監管能力與市場參與者的風險意識等，都在左右它的未來發展。

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