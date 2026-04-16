光陽集團前董座柯勝峯接任Noodoe董事長暨執行長

全球電動車基礎設施廠商 Noodoe Group Inc.（拓連科技）今日宣布，由光陽集團前董事長柯勝峯，接任董事長暨執行長，全面領導Noodoe的全球版圖擴張與企業規模化發展。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球電動車基礎設施廠商 Noodoe Group Inc.（拓連科技）今日宣布，由光陽集團前董事長柯勝峯，接任董事長暨執行長，全面領導Noodoe的全球版圖擴張與企業規模化發展。

拓連表示，柯勝峯具備卓越的國際經營實績，曾執掌全球知名二輪車企業KYMCO（光陽工業），帶領集團創下逾10億美元年營收。

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此外，他在哈雷集團旗下電動車品牌LiveWire轉型上市的過程中，扮演了至關重要的戰略夥伴角色。

憑藉深厚的產業洞察與資本運作經驗，柯勝峯將為Noodoe的經營規模擴張與資本市場接軌，建構具備實戰成效的戰略藍圖。

「Noodoe正進入規模化擴張的關鍵時刻，」Noodoe董事長暨執行長柯勝峯表示。「我的任務是建構、加速與領航。拓連將擴大電動車合作夥伴生態系，深化自主化系統（Autonomy Systems）的發展，提供客戶在AI時代所需要的運作效率與投資報酬率（ROI），致力使Noodoe成為全球企業建置自主化營運系統的首選技術夥伴。」

Noodoe長期以AI驅動的Noodoe EV OS享譽國際。這套雲端管理平台具備高度靈活性，能對任何硬體架構進行複雜能源運作的自動化處理。其技術領先地位不僅獲得亞馬遜網路服務（AWS）高度認可，更透過如「ABM EV OS, Powered by Noodoe」等大規模商業部署取得市場驗證。

Noodoe成功整合充電服務、AI智能與規模化運行，為推動先進自主化營運系統的全面發展奠定堅實基礎。

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