央行︰貨幣政策偏緊縮 Q2是關鍵

楊金龍5大談話重點

一旦出現通膨預期升溫 暗示隨時準備升息

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行如市場預期，宣布政策利率維持在二％不變。總裁楊金龍表示，受中東戰事影響，全球央行整體態度已轉趨「偏鷹」，但尚未進入「預防性升息」階段；我國貨幣政策基調亦轉為「偏緊」，後續將密切觀察戰事的長度、強度與擴散範圍，關鍵時點落在第二季。一旦通膨預期出現升溫跡象，央行將隨時採取行動。

楊金龍指出，近期中東衝突推升國際油價，央行已將今年油價平均預測值由每桶五十八．三美元大幅上修至八十五美元。在政府持續推動能源價格平穩機制的前提下，央行同步上修今年消費者物價指數（CPI）與核心CPI至一．八％與一．七五％，整體通膨仍屬溫和。透過行政院採取的油價緩漲、暫免油品貨物稅等措施，確實對平穩物價有效。

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他也提到，歷史經驗顯示，中東衝突持續時間都不長，因其對各方皆不利，特別是高度仰賴能源的亞洲國家，往往會促使具影響力的國家出面協調。「但是若戰爭打到四月底、甚至更長，更多國家的貨幣政策恐怕在第二季開始反應」。

楊金龍強調，央行將持續緊盯物價變化，一旦出現通膨預期，將審慎應對；「希望六月理監事會議前不需要召開臨時會議」。似乎暗示有隨時準備升息的可能。

上修今年GDP至7.28％

另央行同步上修今年經濟成長率至七．二八％。楊金龍指出，美國新關稅使台灣多數傳產產品輸美關稅下降，與競爭對手的差距縮小，有助提升出口競爭力；至於美方啟動三〇一調查，評估對台灣整體經濟影響有限。當前最大不確定性仍在中東戰事，恐為全球經濟增添下行風險，進而牽動台灣後續經濟表現。

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