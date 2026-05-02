台泥80歲》 辜仲諒若掌台泥？ 金管會︰應無產金分離疑慮

辜仲諒未在中信金控擔任負責人或董事，是以個人身分、個人資金投資台泥，金管會初步認定，並沒有「產金分離」疑慮。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕中信金控大股東的辜仲諒躍居台泥最大單一股東，甚至明年改選加入董事會甚至接掌董事長，是否違反「產金分離」原則？金管會官員表示，因辜仲諒未在中信金控擔任負責人或董事，是以個人身分、個人資金投資台泥，初步來看，並沒有「產金分離」疑慮。

「產金分離」是指產業與金融業大股東，必須要有一定距離，也就是金融機構股權不能過度集中有產業背景的大股東；金管會銀行局表示，為落實「產金分離」政策，只要持有金融機構股權逾10%，金管會就可審查其「大股東適格性」，藉此來把關「產金分離」。

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根據台泥公告，辜仲諒由集中市場買進台泥已躍居單一最大股東，目前累計持有台泥股權增至6.42%。

官員指出，從現行規定來看，一是辜仲諒非中信金負責人、也沒派任法人董事，二是辜仲諒是個人投資，尚無涉及「產金分離」的問題

官員解釋，「產金分離」目的是確保銀行經營獨立，防止利益衝突，避免權力過度集中於同一大股東或經營者，但若金融業的大股東是投資非金融業相關事業，原則上就無須事前經過金管會審查。

官員也舉例，富邦集團蔡明忠同時擔任富邦金控董事與台灣大哥大董事長，只要不影響金融產業健全，即無違法問題； 另國泰金大股東萬寶開發投資全家便利商店並派駐董事，也被認定未違反產金分離。

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