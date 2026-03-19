核安會︰核電緊急啟用有條件 且非無限期

核安會主委陳明真表示，核電要緊急啟用，只有一種情況可例外，即憲法允許總統頒布緊急命令。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德過去曾提出停機核能機組可緊急使用，立委關切中東戰爭是否屬於緊急狀況。核安會主委陳明真昨赴立法院備詢時表示，核電要緊急啟用，只有一種情況可例外，即憲法允許總統頒布緊急命令；但啟用前提還是要合乎核能安全，且也有約二到三個月的運轉期限，並非可無限期運轉。

立委賴士葆質詢表示，中東戰爭若持續到九月，就是緊急狀況，核電機組能否緊急啟用？陳明真說明，只有一種情況可例外，當國家遇到緊急危難，由總統發布緊急命令，可跳過台電老化時限分析等，但仍需要由台電申請，並經過核安會認定安全無虞，才可繼續再運轉，且也非無限期運轉，僅有約二到三個月。至於中東戰爭是否屬於緊急狀況？陳明真未正面回應，僅說要由上級判斷。

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立委羅廷偉追問，總統若發布緊急命令，核安會是否有SOP可因應。陳明真重申「一定要合乎核能安全」。核安會主管也補充說，核電要緊急使用，首先要有法源依據，且台電對核電廠平常就要READY（準備好），包括維持設備可靠、充足人力等，最重要也是「核燃料要足夠」；核安會則是平常就有管制程序，會進行監督。

台電副總許永輝說明，台電已向核三燃料棒製造廠商西屋進行了解，鈾燃料下單製作成燃料棒加上運輸需要十八個月，目前台電核三廠還有三批鈾燃料，而一批燃料棒使用週期就是十八個月，但核三廠有兩部機組，估算可再運轉約三年。至於核二廠是向法商法馬通採購，鈾燃料還有兩批，製作時間差不多也是要十八個月左右。

許永輝解釋，核三進行自主安檢，就是要看已運轉四十年的機組，設備還能運轉多久？是否要進行設備零件汰換？但燃料棒製作時程很明確就是十八個月，選擇適當時機下單即可，「燃料棒不會是機組重啟運轉關鍵」。

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