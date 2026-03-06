戰火擾股匯 央行︰最大震盪應已結束

近來中東戰火帶動美元走強，多數貨幣同步走貶，中央銀行外匯局局長蔡烱民認為，「最大震盪應已結束」。（央行提供）

避險情緒造成匯價波動 雖進場調節但未設特定防線

〔記者陳梅英／台北報導〕近來中東戰火帶動美元走強，多數貨幣同步走貶，中央銀行外匯局局長蔡烱民認為，「最大震盪應已結束」；他坦言，央行這幾天確實有進場調節，但並未設定特定匯率防線，因為「央行進場本身就是一種訊號」。

2月外匯存底 續創歷史新高

中央銀行昨公布二月外匯存底六〇五四．八七億美元，續創歷史新高，月增十．三億美元。蔡烱民指出，二月是外匯存底孳息大月，若非月初美國總統川普提名華許接任聯準會（Fed）主席引發市場波動，央行進場「買匯」，外匯存底增幅本可更大。

請繼續往下閱讀...

另台股在年後創歷史新高，截至二月底，外資持有國內股票及債券，加上新台幣存款餘額折算，合計約一兆四六九七億美元，同樣刷新紀錄。

近期中東情勢升溫，引發全球金融市場劇烈波動，台股在三個交易日自三萬五千點急跌至三萬二千多點，新台幣兌美元匯率累計貶值四．四四角；蔡烱民表示，這與二月變動的原因不同，三月以來金融市場波動主要受避險情緒推動，國際資金轉向美元等避險資產，使多數貨幣同步走貶，央行這幾天確實有進場調節，但並未設定特定匯率防線。

他認為市場已大致反映相關衝擊，「最大震盪應已結束」，投資人正回歸基本面評估企業營運與產業前景，目前尚未見明顯基本面有惡化情況；除非地緣政治衝突進一步惡化，短期內再出現大幅震盪的機率相對低。

油價牽動Fed降息？ 仍待觀察

市場也關注戰火可能影響能源供給，推升油價進而牽動美國貨幣政策。蔡烱民分析，市場普遍預期美國聯準會今年還會降息二碼，並有機會自六月起實施；但若油價因地緣政治大幅上漲，通膨壓力增加，降息時程可能延後。目前難判斷油價上漲是短期衝擊或長期趨勢，若屬短期因素，各國可透過釋放戰備儲油穩定市場，影響仍待觀察。

台幣貶影響物價 沒有想像大

至於新台幣貶值是否推升進口通膨？他認為，匯率對物價確實會有影響，但對整體物價的影響並沒有外界想像中那麼大，且未來新台幣是升是貶仍難預測，暫時不至於形成明顯的進口性通膨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法