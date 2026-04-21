LTN經濟通》中國監控人民工具 害慘馬杜羅、哈米尼？

海康威視主要控股方為央企中國電子科技集團。（資料照，路透）

馬杜羅、哈米尼出事 疑跟海康威視設備有關

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月初，旅居加拿大的民運人士盛雪在X平台發文指出，有中國國內知情人士向她披露，稱中國監視器製造商海康威視（Hikvision）包括公司老總、研發部高層以及技術人員，被官方帶走300多人，因懷疑該公司內部有美國和以色列間諜，導致中國盟友馬杜羅被美國活捉、哈米尼等伊朗高官被團滅。

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外媒指，海康威視向委內瑞拉和伊朗提供監控系統。然而，今年1月，美軍對委內瑞拉發動襲擊，活捉委國總統馬杜羅；2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動空襲，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼，此後連續精準擊斃多名伊朗領導高層。

該名知情人士表示「因為海康威視的監控系統出現漏洞，被美國和以色列利用，導致伊朗高官被團滅，並說現在中國所有的海康威視監控都在更換，海康威視的西安研發部本來有上千人，一夜之間全被清空，上海和浙江的海康威視研發部也在抓人，總共抓了300多人。」

除了盛雪發的爆料之外，港媒也報導，同時網路上還流傳一張「西安研發一鍋端了」的截圖，內容看似和知情人士說的海康威視西安研發部人員被清除吻合。隨後，海康威視回應稱，上述傳言為謠言，公司在伊朗沒有相關業務。

在全球局勢動盪與中東戰火再起的陰影下，國家安全與監控技術的重要性，再度被推上檯面。隨著海康威視的設備遍布世界各地，無數鏡頭正默默記錄著衝突與秩序之間的拉鋸。然而，當安全需求不斷升高，資安疑慮與政治爭議也隨之浮現，使監控科技成為當代地緣政治中敏感的一環。

美國一篇報告指出，海康威視長期與中國軍方存在關聯。（資料照，美聯社）

海康威視幫中共建置「天網」監控系統

海康威視憑藉監視器起家，是中共建置「天網」監控系統的要角，經過20年的發展，已躍為全球安防產業龍頭，是世界最大安全監控設備公司。總部位於中國杭州，其主要控股方為央企中國電子科技集團。近年來受到中國扶植，由一家沒沒無聞的小公司，迅速擴張成為中國安全監控龍頭企業。

海康威視市占率一度位居世界第一，從中國起家，到產品遍布全球上百個國家。價格優勢是其最直接且最具殺傷力的武器。海康威視依託中國完整且高度整合的製造供應鏈，能以遠低於歐美品牌的成本生產監控設備，在品質達到一定水準的前提下，「價格親民」成為許多政府與企業採購時的重要考量，特別是在預算有限的新興市場，如東南亞、非洲與拉丁美洲。

在全球布局方面，海康威視採取積極擴張策略，透過設立海外分公司、建立代理商體系與提供在地化服務，加速滲透各地市場。特別是在歐美品牌價格較高或服務覆蓋有限的地區，海康威視往往能迅速建立據點，形成規模優勢。

海康威視為中共提供技術，助力在新疆集中營、清真寺等實施監控，侵犯人權。（資料照，路透）

海康威視長期與中國軍方存在關聯

然而，隨著海康威視全球影響力擴大，關於資安風險與國家安全的疑慮也逐漸升高。2021年5月《華爾街日報》獨家揭露，美國監控產業研究機構IPVM的報告指出，海康威視長期與中國軍方存在關聯，包括曾與中國武器專家合作研究，並向中國空軍供應攝影機與無人機等設備。

IPVM的報告亦指出，海康威視網站曾列出多項針對軍事用途的產品，包括車輛底盤檢測系統與供邊境部隊使用的熱成像攝影機等。此外，根據中國官方媒體於2015年引用的資料，海康威視在2014年被列為軍方「一級供應商」，該評級制度依據企業成立時間、營收與資產規模進行評估。

《自由亞洲電台》報導，2022年8月，美國監控產業研究機構IPVM發布長達32頁的 「海康威視、新疆、維吾爾人與人權侵犯」白皮書，揭露海康威視為中共提供技術，助力在新疆集中營、清真寺等實施監控，侵犯人權。報告詳列海康威視與新疆當局的合作，為對方提供全方位監控技術，監控的處所除了一般市面監測外，更明確在包括集中營、清真寺中提供人臉識別監控，合作方中也包括因打壓維吾爾人被美國制裁的實體。

另外，《自由亞洲電台》於2013年11月再報導，海康威視遭控標得政府校園監控項目「智慧校園」系統，協助中國政府對師生進行全方位監控的系統，尤其特別針對穆斯林學生，一旦監控系統懷疑有學生進行齋月禁食，就會發出警報。儘管海康威視否認這項指控，但流亡維吾爾人士警告，海康威視正協助把「新疆模式」正向外擴張。

多項資安研究指出，海康威視部分監控設備曾出現嚴重漏洞，包括未授權遠端存取、帳密驗證機制不足，甚至可能被入侵者直接控制攝影機運作。這類問題意味著，一旦設備遭到駭客利用，監控畫面與錄影資料恐被外部人員即時掌握，對企業機密與個人隱私構成重大風險。2022年資安研究單位CYFIRMA旗下的研究人員發表報告，指出有超過8萬台海康威視監視攝影機，因內含一個嚴重的指令注入資安漏洞，使得駭侵者可輕易取得其影像資料，並且取得裝置控制權。

2019年美國川普政府將海康威視列入實體清單，限制其購買美國技術。（資料照，路透）

川普政府將海康威視列入實體清單

國安疑慮將海康威視推向更為敏感的政治舞台。近年來，多國陸續對海康威視產品採取限制措施。2019年，美國川普政府將海康威視列入實體清單，限制其購買美國技術；2021年被美國聯邦通訊委員會（FCC）認定為國家安全威脅，並禁止向美國聯邦政府機構銷售設備。

2022年，由英國議會上院和下院67名議員組成的小組，呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國海康威視和大華的監控設備。英國政府指示各部門禁止在敏感地點架設中國製監視器。

台灣基於國家資安考量，行政院已明令禁止公務機關、軍方及相關單位採購並使用海康威視等中國品牌影像監控產品。該公司因被認定與中共軍方關係密切且涉及資安風險，列入「危害國家資通安全產品」黑名單，並要求全面清查與汰換。

2025年6月，加拿大工業部長Melanie Joly表示，出於國家安全考量，加拿大政府已下令海康威視停止在加拿大的業務。並禁止政府部門、機構和國有公司購買海康威視的產品，並審查現有資產，以確保未來不再使用海康威視的舊產品。

2026年4月，印度政府以「國家安全」為核心理由，宣布將在德里分階段拆除並汰換超過14萬部由中國製造的監控設備，主要為海康威視。印度政府也避免在高速公路收費系統，採用中國製高速攝影機，轉而向美國、德國與台灣供應商採購。

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