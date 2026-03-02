中東油氣最大買主中國 將成最大輸家

中東戰雲密布，分析師警告，若戰事拖長，可能導致中東石油和天然氣供應受阻與價格飆升，中國將成為最大輸家。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列週六對伊朗發動攻擊，由於伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）第四大產油國，加上伊朗控制中東能源輸出的重要水道荷姆茲海峽，分析師警告，若戰事拖長，可能導致中東石油和天然氣供應受阻與價格飆升，中國將成為最大輸家，而在最糟的情況下，全球經濟恐陷入衰退。

伊朗每日生產約三三〇萬桶石油，約占全球產量的三％，儘管看似不高，但伊朗控制荷姆茲海峽，對全球能源供應具極大影響力；目前每日約二千萬桶石油經過荷姆茲海峽輸出，約占全球產量的二十％，主要來自沙烏地阿拉伯及伊拉克等產油大國。每日另有約二十％的液化天然氣要經過荷姆茲海峽輸出，主要來自卡達。

這場戰事爆發後，伊朗媒體指出，荷姆茲海峽「實際上已經封閉」，越來越多運送石油和天然氣的油輪已避開這個水道，停留在伊朗外海。

週日布蘭特期油上漲10％

擔任美國前總統小布希能源顧問的麥克納利（Robert McNally）表示，交易商低估伊朗揚言報復對全球能源市場產生的威脅。

儘管石油產能過剩疑慮揮之不去，但因市場擔憂美國會攻擊伊朗，今年以來油價已飆漲十九％，上週五布蘭特原油期貨價格來到每桶七十二．四八美元，西德州中級原油期貨價格則來到每桶六十七．〇二美元。週日布蘭特原油期貨價格上漲十％至每桶約八十美元。

中東戰雲密布引發的油氣供應疑慮，對亞洲國家造成最大衝擊，中國將成為最大輸家。每日經荷姆茲海峽輸出的近二千萬桶石油中，有四分之三流向中國、印度、日本和南韓，其中，中國就占一半；卡達逾五分之四的液化天然氣賣給亞洲國家，中國則占卡達約三分之一的出口。麥克納利警告：「若荷姆茲海峽封閉的時間拖長，油價最終可能漲破每桶一〇〇美元，全球經濟恐陷入衰退。」

油國4月起日增產20.6萬桶

美國不考慮釋出戰略儲油

因應石油供應緊張，OPEC和俄羅斯等產油國（OPEC+）已同意四月起每日增產廿．六萬桶石油。美國能源部官員則表示，美國不考慮從四．一五億桶的戰略儲油中釋出部分儲油來壓低油價，認為因攻打伊朗而引發的油價飆漲可能只是短暫現象。

