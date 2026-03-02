美以空襲伊朗，油價暴漲近13%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國和以色列對伊朗發動突擊後，布蘭特原油期貨週一亞洲開盤上漲，暴漲近13%，來到82.37美元，而西德州原油亦漲逾11%。

布蘭特原油期貨週一亞洲開盤上漲8.37美元，或11.43%，以每桶81.57美元開出，一度飆至82.37美元，漲9.17美元或12.52%，不過，急漲賣單調節，至台北時間8點16分，報78.23美元，漲6.87%。

西德州原油期貨週一開高，以每桶74.74美元開出，上漲7.72美元或11.51%，一度來到74.99美元，漲7.97美元或11.89%，同樣急漲回吐，至台北時間8點25分報71.87美元，漲7.24%。

外媒報導，美國和以色列在週末對伊朗發動一波空襲，造成數百人死亡，包括最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊和該國數名高級官員。

伊朗隨後向以色列以及與美國有聯繫的多個中東國家發動導彈襲擊作為報復包括巴林、科威特、卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國。

伊朗還被發現攻擊多艘通過霍爾木茲海峽的船隻，這可能預示著石油市場近期將出現供應中斷。

澳新銀行分析師在報告中表示:「隨著報復行動演變為攻擊霍爾木茲海峽的油輪，石油供應面臨的威脅已大幅上升。」

霍爾木茲海峽是石油工業的關鍵航運通道，全球約20%的石油消費量通過該水道運輸。

