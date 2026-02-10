集邦預測︰記憶體今年產值 晶圓代工2倍以上

（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，在人工智慧（AI）浪潮推升下，記憶體與晶圓代工產值今年將同步創新高，尤其記憶體產業進入超級循環，因供給吃緊與價格飆升，帶動今年產值將大幅擴張至五五一六億美元，儘管晶圓代工產值也可望達二一八七億美元的新紀錄，但預估今年記憶體產值將為晶圓代工的兩倍以上。

今年產值擴至5516億美元

TrendForce表示，在AI浪潮未歇且供給缺口短期難以填補的背景下，記憶體原廠掌握極強的定價主導權，供需失衡推升平均銷售價格（ASP）持續創新高，預期今年記憶體產值增幅仍將優於晶圓代工產值。回顧上一次記憶體超級循環是在二〇一七至二〇一九年，當時由雲端資料中心建置需求所驅動，記憶體產值也與晶圓代工拉開顯著差距。

TrendForce表示，此次由AI需求帶動的循環與前一次相比，缺貨的狀況更為全面。TrendForce說明，記憶體客戶的樣態不同於過去以終端客戶為主，此次搶貨潮由CSP（雲端服務供應商）拉動，不僅採購量呈指數級成長，對價格的敏感度相對低，使得價格漲幅同樣超越前一次超級循環，寫下新紀錄。

儘管晶圓代工同樣受惠於AI晶片的強勁訂單，但其產值成長相較記憶體的成長軌道平緩，主要在於產業結構與定價機制，晶圓代工先進製程技術門檻與資本支出高，供應商呈高度寡占，儘管單價驚人，整體產值貢獻約二至三成，成熟製程約占整體晶圓代工產能的七到八成。此外，晶圓代工產業產品組合多樣化，記憶體產品較單一，晶圓代工屬性與合約制度，也使定價波動性相對於記憶體低，漲價或跌價皆較不劇烈。

