高盛：記憶體短缺被嚴重低估 看好三星及海力士

記憶體緊缺仍被低估？高盛大幅調高供需缺口預期，認為漲價對需求衝擊有限。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕史上最嚴重記憶體晶片短缺來襲。高盛大幅上調全球記憶體供需緊張的預期，警告2026年DRAM將出現過去15年以來最嚴重的供應缺口，NAND也可能迎來史上最大等級的短缺之一。高盛直言，由於AI伺服器需求全面爆發，市場對記憶體緊缺的嚴重性「仍是低估」，即便價格大幅上漲，對終端需求的實質衝擊也相當有限。

高盛預估，今、明2年全球DRAM供應成長率僅21%與19%，其原因是短中期難以大幅擴產。實際上，市場上具備明顯擴產彈性的僅剩三星P4廠，而SK海力士的新增空間則多數被HBM吃下；三星P5與海力士龍仁新廠，最快也要到2027年下半年才有機會量產。

請繼續往下閱讀...

美國不會使用長江存儲及長鑫晶片

市場盛傳，中國將開記憶體產能，以化解記憶體短缺困境。但媒體指出，中國長江存儲和長鑫存儲生產出來的DRAM晶片，光是中國內需市場消化就不夠了，美國CSP巨頭不會使用，所以不用期望中國記憶體廠會成為這一波記憶體缺貨的救星，換個角度看，也不會是這一波記憶體漲價的殺手。

根據高盛最新研究，今、明2年全球記憶體市場將同步面臨DRAM、NAND與HBM3大產品線的供需失衡，其中DRAM的供不應求幅度，已被上修至2026年4.9%、2027年2.5%，遠高於先前預期。

這意味著，2026年將成為15年來最緊張的一年，其關鍵原因並非傳統PC或手機需求，而是 AI伺服器持續吞噬產能。

高盛指出，AI伺服器已成為DRAM需求的主引擎。今、明2年伺服器DRAM（不含HBM）需求成長率，分別高達39%與22%；若將HBM納入計算，伺服器相關需求將占全球 DRAM 總需求的53%與57%，正式跨越「過半」門檻。

即使在極端悲觀情境下，假設智慧型手機與PC出貨量同步大幅下滑，伺服器端的需求仍足以吸收衝擊，使市場維持緊繃狀態。

相較之下，行動裝置與PC端需求明顯降溫。高盛下修今、明2年行動DRAM需求預期各 7%，PC DRAM需求也分別下調3%與5%，以反映出貨量走弱及在記憶體價格快速上升下，單機容量成長遭到壓抑。行動DRAM在2026年的成長率已放緩至僅7%、PC僅約5%。

供應端的彈性同樣有限。高盛預估今、明2年全球DRAM供應成長率僅21%與19%，原因在於主要廠商無塵室空間受限，短中期難以大幅擴產。而NAND市場的壓力同樣升高。高盛將今、明2年NAND供不應求幅度上修至4.2%與2.1%，直指這將是 NAND 產業史上最大規模的短缺之一。

推力同樣來自AI，特別是企業級SSD的需求爆發，高盛將其今、明2年需求預期一次上調14%，成長率分別高達58%與23%，在全球NAND需求中的占比也將升至接近4成。

高盛明確指出，記憶體產業景氣度高度確定，但個股評價已開始分化。該行重申看好三星電子 與SK海力士，認為兩者將是DRAM與HBM緊缺格局下的最大受益者；美光評級則下調至中性，理由是多數利多已反映在股價之中，風險報酬趨於平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法