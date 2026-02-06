台日深化晶片合作 台積電評估 熊本二廠升級3奈米

台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）昨日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電董事長暨總裁魏哲家五日與日本首相高市早苗會面，針對日本熊本第二座晶圓廠製程技術推進相關事宜進行會商；台積電評估正在興建中的熊本二廠，未來可望改採三奈米製程技術生產，以因應人工智慧（AI）所帶來的強勁需求。

魏哲家會晤日相高市 洽談推進

台積電表示，魏哲家在會面中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

日媒報導，日本熊本二廠六奈米改為三奈米製程，投資估達一七〇億美元，較先前一二二億美元大幅提高。日本政府二〇二四年決定對台積電熊本二廠最高補助達七三二〇億日圓；若改推進到三奈米製程，日本政府認為，這對強化日本國內半導體產能具有重大意義，且與Rapidus北海道要量產的二奈米晶片計畫並不衝突，後續將評估追加對台積電補助。

升級3奈米 日AI晶片自主供應

業界分析，日本半導體長期停留在四十奈米以上的成熟製程；台積電二〇二一年底赴日本熊本投資建廠，二〇二四年熊本一廠採二十二、二十八成熟製程量產，熊本二廠改導入三奈米製程技術，將使日本直接跳躍到具備生產AI晶片與高效能運算（HPC）晶片的能力，並達到AI晶片自主供應；未來熊本二廠量產後，有助台美兩地建置產能之外，再增加產能彈性調配，以供應美系IC設計客戶需求。

