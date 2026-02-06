LTN經濟通》習近平姐姐 掌握近百兆商業帝國？

中國國家主席習近平家族據稱握有大規模資產，引發熱議。（歐新社資料照）

齊橋橋主導 低價買委國原油高價賣國企

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大華裔新聞工作者、長期關注中國人權與政治議題的盛雪，近日在社群平台發文披露，中國國家主席習近平的姊姊齊橋橋，長年透過親屬與代理人網絡，建立起一個資產規模高達20兆人民幣（約新台幣91.5兆元）的龐大商業體系。相關內容迅速引發輿論震撼，但該貼文發布後短短2小時即被刪除，盛雪僅表示因「緊急來電」而撤文，反而進一步引起外界關注與揣測。

盛雪文中引述多名知情人士說法指出，齊橋橋主導的核心業務之一，是壟斷來自委內瑞拉與伊朗的地下石油交易。透過不透明的進口配額與中間貿易安排，以每桶約20美元的價格取得原油，再轉手以40至60美元，甚至更高價格出售給中國國營企業，包括中石油與中石化等。僅此一項業務，據稱每年可創造近4000億人民幣的淨利潤，規模約占中國全年GDP的0.3%，相當於一個中等省份的年度財政收入。

請繼續往下閱讀...

這類說法並非首次出現。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前在國會聽證會上亦曾指出，中國長期透過不透明的債務與能源協議，以極低折扣價格取得委內瑞拉原油，並以「石油抵債」方式運作。在此架構下，真正掌握進口配額與分配權力者，等同掌控巨額「黑金」利益。

據稱，習近平的姊姊齊橋橋建立了一個資產規模達20兆人民幣的「商業帝國」。（圖擷自X）

廣州深圳混凝土供應 也遭習把持

除能源領域外，爆料內容也將齊橋橋的商業版圖延伸至中國基礎建設核心產業。知情人士指出，齊橋橋長期控制廣州與深圳兩大城市的混凝土供應體系。在過去20年間，中國房地產與基建投資高速成長，混凝土與砂石成為需求最穩定、現金流最可觀的建材之一。掌握廣深兩地混凝土供應，等同掐住大灣區建設命脈，無論地鐵、市政工程或高樓建案，幾乎無法繞開這條供應鏈。

據稱在房地產高峰期，該業務一年可帶來約1300億人民幣收入，齊橋橋在深圳名下企業一度多達170家。相關人士形容，這類生意並不仰賴技術或創新，而是高度依附政治關係與行政資源，正是「權貴資本」最典型的運作模式。

知情人士稱，習近平和妻子彭麗媛最大的資產是恆力集團，銷售額接近4000億人民幣。（歐新社資料照）

習近平夫妻最大的資產是恆力集團

在企業控制權方面，知情人士更聲稱，齊橋橋已透過代理人掌握平安集團實質影響力。平安集團市值高峰時曾超過1兆人民幣，早年被視為紅色家族資本的重要代表之一。隨著部分政治家族影響力消退，企業控制權轉移的說法，也成為外界對中國政商關係高度不透明的又一例證。

知情人士也提到，目前習近平和妻子彭麗媛最大的資產是恆力集團，董事長為陳建華，現在他名下的營業額已經接近4000億人民幣（約新台幣1.8兆元）。 不過，流亡海外的中國作家曾錚在分析相關內容時指出，根據中國官媒報導，2025年，恆力集團營收達8715億人民幣（約新台幣3.9兆元），所以這名知情人士講出來的數字甚至少報了。

知情人士指出，齊橋橋以每桶約20美元的極低價格獲取原油，再轉手賣給國營企業，藉此賺取暴利。（路透資料照）

習近平多數資都登記於齊橋橋家人名下

事實上，國際媒體對習近平家族資產的關注早已有跡可循。早在2012年習近平即將接任國家主席之際，《彭博》即曾透過公開監管文件，揭露其家族在礦產、房地產、稀土與電信等領域的投資布局。報導指出，相關資產多登記於姊姊齊橋橋、其丈夫鄧家貴及其女兒名下，涉及至少25家中國與香港企業。

近年來，美國情報單位亦在相關報告中提及，習近平透過親屬累積的資產規模超過10億美元。儘管習近平上任後曾要求家族成員「剝離」商業利益，但產業研究顯示，截至2024年，其家族仍保有一定規模的金融投資與企業關聯。

儘管盛雪與知情人士的說法難以獨立驗證，相關數字亦可能存在誇大空間，但一連串爆料與歷史報導交織之下，再度凸顯外界對中國權力結構、紅色家族財富，以及政商界線模糊問題的高度疑慮。這些「看不見的資本網絡」，也持續成為國際社會觀察中國政治經濟風險時，難以忽視的關鍵變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法