1月CPI年增率0.69％ 5年新低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一月消費者物價指數（CPI）年增率〇．六九％、創五年新低，已連續九個月低於二％，主因去年同月適逢春節基期較高，加上蔬果、油料費等下跌；但十七項民生物資平均年增三．一二％、為近兩年最大漲幅，其中雞蛋因基期低上漲十八．三％、為三十三個月最大漲幅。主計總處表示，二月因適逢春節，預料CPI漲幅約二％，但一至二月平均會在一．五％以下。

主計總處專門委員曹志弘指出，扣除蔬果及能源後，一月核心CPI漲一．二四％，國內物價持續平穩。近來房租漲幅逐步縮小，外食漲幅也連三月縮小，內銷品物價指數已連十月走跌，國內商品類價格會比較平穩，未來外食漲幅有機會收斂至三％以下。

根據調查，一月CPI較上月下跌〇．〇四％，較去年同月則漲〇．六九％。七大類中，以雜項類年漲一．九九％最多，主因國際金價大漲，金飾及珠寶等個人隨身用品漲十七．二二％，但個人照顧服務費因基期高而跌十一．一五％。居住類年漲一．八二％次之，主因房租續漲一．九九％、為近兩年半首度低於二％；電費及燃氣也各漲五．六％及七．〇六％。

另，食物類年漲一．一六％，主因外食費續漲三．〇八％，蛋類上漲十五．〇九％，肉類、穀類及其製品也各漲四．九三％及二．五三％；但蔬菜、水果分別下跌九．六九％及八．一二％。交通及通訊類則年跌一．九五％，主因油料費跌七．六％，交通工具及機票也下跌，但火車票漲九．二三％。

至於十七項重要民生物資，一月平均年增三．一二％、漲幅為二十三個月最大，其中雞蛋漲十八．三一％最多，豬肉續漲七．四一％、漲幅較前幾個月縮小，麵包也漲三．四三％；但奶粉跌一．九八％，衛生紙、面紙及紙巾跌一．六二％。

