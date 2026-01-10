出口大驚奇！2025年全年出口飆6407億美元 超車新加坡

近10年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年十二月出口六二四．八億美元、為歷年單月次高，年增四十三．四％、為十五年最大增幅，連續二十六個月成長、追平史上第二長；累計去年出口六四〇七．五億美元、年增三十四．九％。財政部表示，去年出口、進口及出超金額均創歷年新高，出口規模超車新加坡為二十三年首見，且對美國出口占比超過中港則為二十六年首見。

2025年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

12月出口年增43.4％ 15年最大增幅

財政部統計處長蔡美娜表示，，十二月出口再次令人驚豔，已連續三個月超過六百億美元，主要是AI商機沒有減弱跡象，「感覺愈來愈強，國內重量級廠商幾乎一面倒看旺」。（示意圖，中央社資料照）

根據統計，十二月出口月減二．五％、年增四十三．四％；第四季出口一八八一．一億美元、年增四十九．四％，較主計總處預測高出一五八億美元。十二月進口四三〇．四億美元、同為單月次高，月減十．三％、年增十四．九％；第四季進口一三〇二．一億美元、年增二十四．三％；去年進口四八三六．一億美元、年增二十二．六％。去年出超一五七一．四億美元，年增七六五．六億美元。

台灣出口值 躍居亞洲四小龍第三

財政部統計處長蔡美娜表示，十二月出口再次令人驚豔，已連續三個月超過六百億美元，主要是AI商機沒有減弱跡象，「感覺愈來愈強，國內重量級廠商幾乎一面倒看旺」，而台灣有本事吃下這個商機。她說，台灣出口增幅遙遙領先，去年出口值將超車新加坡躍居亞洲四小龍第三；而台灣出口從三千億到四千億美元費時十年，這次從四千億直接跳到六千億美元只花四年，在亞洲四小龍出口發展史是獨一無二的，香港花了十一年、南韓花十年。

AI商機續旺 資通電出口年成長53％

主要貨品中，十二月資通與視聽產品、電子零組件出口各年增一．三倍及二成四，其餘貨類平均年減〇．二％，其中塑橡膠年減一成三，因市況不振及海外新產能續開出；機械因半導體設備需求推升而增一成一。去年資通產品、電子零組件出口均創新高，併計成長五十三％，占總出口七成四，「整體外銷未跳脫不對稱發展格局」。

對美出口比重30.9％ 26年首見高於中港

五大市場中，十二月對美國出口年增一．三倍，對歐洲增五十四．五％。去年對美國、東協出口各增七十八％及三十五．六％，出口值同創歷年新高，對美出口占比三十．九％高於中港占比二十六．六％，相差四．三個百分點為三十二年最大差距。另，去年對韓出口、進口及入超均創新高，主因自韓大量進口HBM（高頻寬記憶體）。

