美伊和談有望亞股提前慶祝！韓股漲逾2％創新高 日股漲近600點

美伊和談有望亞股提前慶祝！韓股漲逾2%登6355點新高，日股漲近600點。（韓聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗和平談判的希望抵銷了川普升級衝突的威脅，週二亞股開高，韓股在三星、SK海力士等重量級科技股大漲逾2%帶動，指數開高走高，來到6355.39點，創新天價，漲逾2%，日股亦開高漲近600點，重返5萬9。

中東局勢仍動盪，美國與伊朗談判前景不明，美國有意啟動第二輪談判，但伊朗並未說明是否會參加。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）20日在社群表示，川普試圖將談判桌變成他一廂情願認為的「投降桌」，為挑起戰火製造藉口；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也指控，美國的行為與外交手段出現矛盾。

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儘管伊朗和美國之間的緊張局勢仍在持續，但週二亞太股市高開，市場寄望中東衝突能夠解決。

南韓綜合指數開盤突破6300點，以6302.54點開出，大漲83.44點或1.34%，在三星、SK海力士等重量級科技股大漲逾2%帶動，指數開高走高，來到6355.39點，創新天價，上漲136.29點或2.19%，不過，創高後逢高調節釋出，漲勢微幅收斂，但早盤漲幅維持在2%以上。

日經開盤直接回到59000點，以59031點開出，漲207點，指數開高走高，一度來到59407點，漲583點或0.99%，早盤漲點維持在400點之上。

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