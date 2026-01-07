2025外匯存底增258億美元 穩居全球第4大

中央銀行昨公布2025年12月底外匯存底餘額達6025.5億美元，穩居全球第4大。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布二〇二五年十二月底外匯存底餘額達六〇二五．五億美元，創歷史次高，月增二十七．六二億美元，全年增加二五八．七六億美元，已連續二十八年成長；我國外匯存底規模在全球主要國家中，僅次於中國、日本及瑞士，穩居全球第四大。

央行外匯局局長蔡烱民表示，十二月外匯存底增加主要是聯準會（Fed）降息，美元指數下跌一．一四％，英鎊、歐元及加幣等主要貨幣大幅升值，央行所持外幣資產折算為美元後增加，加上外匯存底的投資收益挹注所致；而外資在十二月淨匯出約三十六億美元，因年底出口商有新台幣資金需求，加上投信ETF資金匯回，一進一出大致相互抵銷，十二月央行實際進場調節金額不大。

請繼續往下閱讀...

另壽險業會計新制今年起正式上路後，市場關注壽險公司避險策略調整，可能對新台幣匯率造成影響。蔡烱民說明，過去壽險業有兩種避險方式，一是透過無本金交割遠期外匯（NDF），對新台幣匯率沒有直接影響；另一種透過SWAP避險，通常須向央行申請。

他說，隨著會計新制調整，壽險公司在合約到期時選擇不再避險，產生美元交割需求，也須事前與央行溝通，「讓我們知道」，央行就會協助安排資金分散進出，對匯市影響是可控的。

蔡烱民表示，外資進出仍是影響新台幣匯率最主要的因素。主要是外資資金規模大、調節速度快且集中度高，即使單日股市買賣超幅度不大，其資金流向仍對新台幣匯率帶來明顯波動；相對而言，國內資金多半彼此平衡，影響相對有限。

去年Q3外資匯入 央行淨買匯12.87億美元

央行也公布去年第三季淨買匯十二．八七億美元，主要是季末外資匯入較為集中所致。央行去年底與美國財政部發布匯率聯合聲明，承諾匯率干預資料揭露頻率由半年一次改為每季一次。未來將於每年一、四、七及十月，於官網公布前一季的匯率干預數據，提升政策透明度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法