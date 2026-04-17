日薪逾8千萬！ 魏哲家去年年薪跳增至24.22億元

台積電董事長暨總裁魏哲家去年的年薪大幅提高，居全台上市櫃公司高階主管年薪之冠。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）在董事長暨總裁魏哲家帶領下，掌握AI強勁需求，2025年營收及獲利均雙雙創歷史新高，稅後純益達新台幣1.71兆元、年增達46.4%，年報出爐也揭曉魏哲家去年年薪也大幅跳增到24.22億元，較前一年的9.46億元暴增1.56倍，創歷史新高，平均日薪超過8千萬元，居全台上市櫃公司高階主管年薪之冠。

魏哲家年薪包含薪資、獎金、特支費、分紅等等，2025年由前一年度的9.46億元增加到24.22億元，創歷史新高，但占公司全年稅後純益僅0.1410%。業界認為，台積電經營績效佳，但魏哲家年薪相較美國半導體業執行長年薪，還是偏低，之前還低於英特爾（Intel）執行長，去年調高後，可望超越現任執行長陳立武薪酬上限。

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台積電年報還顯示，資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭年薪包括薪資、獎金、特支費與分紅等， 共拿到3.39億元；秦永沛、米玉傑、侯永清、張曉強等27位資深副總或副總經理，去年薪酬共獲得61.19億元。多數平均每位都在1億元以上。

台積電表示，公司總裁及經理人的酬金除參考相關同業水準、公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度也將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整。公司的財務獎酬計劃與達成風險相關目標掛鉤，並在公司風險承受能力和容忍度範圍內，追求公司的目標。

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