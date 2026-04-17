LTN經濟通》一包10元 印尼商品橫掃非洲

早年，非洲年輕人以炫耀自己有印尼Indomie泡麵為榮。（擷取自社群平台）

泡麵在非洲是硬通貨 一箱可換一頭羊

〔財經頻道／綜合報導〕吃泡麵，是台灣不少小資族在月底的「救星」或是「加班的無奈」，一碗泡麵價錢約在25到70元不等。但在非洲，曾是當地有錢人家的炫富商品，甚至是地位害財富的身分象徵；直到現在，這碗麵可是「中產階級」的入場券。

據報導，在1990年代，在台灣唾手可得的泡麵，在非洲卻得仰賴進口，因此超級搶手，簡直就是奢侈品代表。當時能買的起泡麵的非洲人，代表你家很有錢，許多當地有錢人家中招待貴賓，就是端上一碗泡麵請你吃。甚至還有非洲人開了泡麵餐廳，只賣泡麵加蛋或青菜，當地年輕人也是趨之若鶩。

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如今，泡麵在非洲已是每年近百億美元的大生意。從風起沙揚的撒哈拉到萬獸奔騰的東非草原，泡麵橫掃整個非洲，成為舶來品的高級象徵。當中，最受非洲人歡迎的泡麵，正是印尼著名泡麵品牌營多麵（Indomie）。

專家指出，泡麵對於非洲人來說，是一種象徵著「現代化」與「效率」的生活方式。對奈及利亞家庭來說，能夠快速端出一碗熱騰騰、充滿南洋香料味的麵條，代表你家不僅有乾淨的水，還有穩定的爐火，甚至可能有接觸國際產品的門路。這種地位感讓Indomie迅速脫離了單純的乾糧，轉變成了社交貨幣。

泡麵在非洲是硬通貨，一隻羊可換一箱，這筆交易令非洲人覺得很值得。除此之外，Indomie還有粉絲俱樂部（Indomie Fan Club ；IFC），這是一個半官方組織，成立於2005年、會員人數超過15萬名兒童，年齡約介於4-12歲，舉辦的活動包括歌唱比賽、手工藝競賽、工廠參觀、兒童節派對、以及在學校進行的各種獎勵活動。

Indomie泡麵的年銷售量達170億包，是全球最暢銷的泡麵品牌之一。（擷取自社群平台）

Indomie泡麵的年銷售量達170億包

Indomie創立於1971年，雖然泡麵產品口味眾多，但至今最受歡迎的依然是1982年推出的「經典印尼炒麵口味」（Mi Goreng）。分析師指出，Indomie魅力席捲非洲，其神祕的「黑色甜醬油（Kecap Manis）」功不可沒，這是這款泡麵的靈魂所在。

據報導，「經典印尼炒麵口味」將鹹、甜、辣與蔥油的香氣完美融合，這種重口味的味覺體驗，竟然與西非飲食中喜愛重香料、重口味的傳統不謀而合。當地人指出，吃這款泡麵時，帶有顆粒感的調味粉與濃稠醬油，在麵條拌勻的一瞬間，會形成一種近乎成癮的魔力。

據報導，Indomie泡麵的年銷售量達170億包，是全球最暢銷的泡麵品牌之一，而西非的奈及利亞，是Indomie在亞洲以外全球最大的市場，單一市場的產值約在6億至8億美元之間，當地市佔率高達75-80%。據傳，當地多達數十個泡麵品牌曾試圖挑戰其地位，卻仍難以撼動。

分析師指出，對月薪僅約1600元的奈及利亞勞工來說，一包不到10元的Indomie，不僅是填飽肚子的唯一選擇，更是通膨浪潮中，唯一還能買到的現代小確幸。

數據顯示，Indomie泡麵在奈及利亞的年銷量超過25億包，以當地2億人口計算，平均每人每年吃掉超過12包。在拉哥斯的貧民窟與辦公室裡，每秒鐘就有幾百包泡麵被撕開的恐怖銷量，成為支撐Indomie印尼母公司Indofood CBP （ICBP）全球年營收突破60億美元的重要支柱。

為了支撐這驚人的銷量，Indomie在奈及利亞擁有3座大型自動化工廠，其中位於拉哥斯（Lagos）的工廠是整個西非規模最大的泡麵生產基地，每天24小時不停歇地生產。此外，Indomie透過合作夥伴Tolaram集團，在當地建立Dufil Prima Foods，不僅有麵粉廠、油棕加工廠（供應棕櫚油），甚至連包裝用的紙箱廠都是自己蓋。

在非洲，Indomie粉絲俱樂部，學生人數高達15萬人。（擷取自社群平台）

非洲皇冠上的明珠

分析指出，Indomie在奈及利亞透過合資企業建立大型製造基地，涵蓋麵體生產、調味料、包裝等完整供應鏈，帶來3個關鍵優勢，包括避開進口關稅與匯率波動及大幅壓低成本，還有創造在地就業，為數以萬計的奈及利亞人提供了工作、並提升政策支持。

這種模式，某種程度上複製了日、韓企業在東南亞的擴張策略，再加上印尼「成本結構更低」的優勢，讓Indomie在價格敏感非洲市場上，具備強勁的競爭力。

專家指出，Indomie的「產業輸出模式」讓當地政府無法輕易對其設限，其「草根式行銷」更是精準定位，會派宣傳車到最偏遠的村莊，現場煮麵給村民吃，甚至針對當地兒童推出專屬的英雄漫畫形象。

此外，Indomie還贊助學校、提供獎學金，讓「Indomie」這個名字伴隨一代人的成長，這種模式成功地將Indomie從進口貨轉化成了「本地品牌」，完成深入該國的經濟命脈之中。分析認為，這種從基礎設施開始建設的戰略，正是Indomie統治當地泡麵市場30年的成功核心。

亞洲泡麵爭霸戰，4個國家征服全世界。（擷取自社群平台）

亞洲泡麵稱霸全球 四大競爭模型難以複製

專家指出，印尼泡麵的強項在於「極致的平民化」與「調味深度」，是全球乾拌麵的王者，靠著南洋香料的特殊性與無人能敵的低廉成本，統治了開發中國家的胃。

日本是泡麵的鼻祖，走的是「職人精神」與「極限模擬」。舉例來說，日清（Nissin）或各名店聯名款，追求的是如何將一碗生拉麵的口感，1:1還原到乾燥麵體中。日本的優勢在於研發力，從最早的油炸麵到現在的高級非油炸技術，甚至是太空食品級別的保鮮技術，日本始終站在技術鏈的最頂端。

相較之下，韓國泡麵走的是「文化霸權」路線。隨著 K-Pop 與韓劇席捲全球，辛拉麵、火雞麵儼然成為了一種挑戰勇氣的社交實驗。韓國泡麵的優勢在於其「麵體嚼勁」與「一致性的辣味審美」，其耐煮、Q彈的粗麵體，讓韓國泡麵在火鍋中擁有極高的適配性。

至於台灣泡麵，則是走出獨特的「真材實料」路線，這在國際市場上是非常罕見的。專家指出，台灣泡麵將「泡麵餐飲化」發揮到了極致，最厲害的競爭優勢在於「含肉調理包」，那一包沉甸甸、充滿大塊牛肉或豬肉的料理袋，對外國人來說，簡直是魔法。

簡單來說，印尼泡麵將價格打到最低、日本定義技術天花板、韓國放大品牌與文化影響力，台灣則在中間做精準調和。這四種能力加在一起，亞洲泡麵幾乎壟斷了全球泡麵市場的不同層級。

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