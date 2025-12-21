部分私校未提繳新制勞退 兼任教師淪年金孤兒

針對部分私校兼職教師淪年金孤兒，教育部官員坦言，因實務執行高度仰賴補助誘因與行政裁量，這群私校年金孤兒的相關人數、提繳狀況及責任歸屬至今仍難以釐清。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲、李靚慧／台北報導〕私立學校編制內職員與教師可參加私校退撫儲金制度，但有不少兼任教師只能每月或每週在不同學校少量教學時數，若本身又沒正式工作，這類教師自二〇一七年起，學校需要為他們每月提撥新制勞退基金，但部分學校不願提撥，這些私校兼任教師淪為「年金孤兒」。

教育部：

私校年金孤兒 責任歸屬難釐清

教育部官員坦言，因實務執行高度仰賴補助誘因與行政裁量，這群私校年金孤兒的相關人數、提繳狀況及責任歸屬至今仍難以釐清，形成「有規定、但沒全面掌握」的灰色地帶。

勞動部則指出，這類「不具本職的兼任教師」，若私校不主動為教師提繳，目前並無罰則，只能透過教育部校務評鑑的手段，給予私校壓力。

教育部人事處科長紀金瑞說明，依「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第二十條規定，學校應按月為未具本職兼任教師提繳退休金，為了保障相關人員權益，教育部並按實際需求核給學校補助，近三年來公私大專校院每年約有一三五校申請。

紀金瑞表示，私立大專校院如未依規定提繳退休金，將依「獎勵私立大學校院校務發展計畫要點」及「獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」相關規定，視個案情形，作為扣減獎勵補助經費之審酌依據；但實務執行高度仰賴補助誘因與行政裁量，相關人數、提繳狀況及責任歸屬至今仍難以釐清。

勞動部：可向勞保局申訴

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，勞保局是依據「勞工退休金條例」，接受學校為「不具本職的兼任教師」提繳新制勞工退休金，提繳金額是該教師當月鐘點費總金額的六％，教師也可以參與自願提繳，額外再增提最高六％的退休金。

勞動部表示，兼任教師若發現學校沒有為自己提繳，應直接向勞保局反映或申訴，勞保局會代為通知學校相關提繳規定，一般學校都會遵守並開始處理。

