在野推晶片國安法 經長：恐適得其反、削弱矽盾

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨將「晶片國安法」列為新會期優先審議法案，以限制台積電赴海外投資規模。對此，經濟部長龔明鑫表示，現有審核機制完備，已能確保最先進技術根留台灣，並保有產業國際競爭力，若過度審查，恐外推企業將研發中心搬至海外，破壞台灣的矽盾。

經濟部長龔明鑫今在經濟部會報前受訪說明，現有的對外投審機制相當完備，廠商赴海外投資由經濟部組成跨部會的投資審議會共同審查，審查過程本來就會全盤考量投資案對「國家安全」、「整體產業效益」、「企業在台投資狀況」等因素，確保業者對外投資的同時，也會將最先進技術研發與生產重心 根留台灣。過去幾十年以來，此機制也讓台灣經濟發展的非常好，「是不是真的有需要成立這個法案，個人是保留」。

龔明鑫續指，太嚴格的限制反而是在走回頭路，如此閉關自守不太好，法案若過度審查，實際狀況非常有可能是原本在台灣發展技術的廠商最後選擇不在國內研發。

龔明鑫進一步說明，試想一個情境，「在國外研發的話可以全世界適用，但在台灣研發在國際上卻不能適用，你想想看它（企業）會怎麼做決定？這反而是弱化台灣技術成長的發展機會，反而是負面效應，破壞了所謂的『矽盾』」。

龔明鑫補充，所謂「矽盾」是指台灣有堅強的先進技術、量產機會，最賺錢的在台灣，研發中心也在台灣，如果企業因為該法案反而把研發中心都搬到國外去的話，「矽盾就不成矽盾了」，會弱化台灣競爭力。

