打造「國泰共融小鎮」 國泰金再獲「親子天下友善家庭職場獎」

國泰金控再度榮獲大型企業／金融業組「友善家庭職場獎」，由國泰金控副總經理翁少玲代表領獎。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕《親子天下》雜誌十六日舉行「二〇二五親子天下友善家庭職場獎」頒獎，國泰金控以「國泰共融小鎮」為核心，持續關注職場共融、家庭照護、健康關懷、職涯發展等多元面向，打造尊重差異、友善包容，並能協助同仁兼顧職涯與家庭的職場環境，再度榮獲大型企業／金融業組「友善家庭職場獎」，顯見國泰金控以人為本、致力深耕永續，共創幸福職場的新典範。

國泰金控近期在永續與人才發展領域屢獲肯定，十一月甫奪下「天下永續公民獎」金融組第一，並獲「天下人才永續獎」第二名，展現深耕「氣候、健康、培力」三大永續主軸的卓越成果。此次再獲「友善家庭職場獎」，彰顯國泰金控落實全人關懷與多元包容，包括持續聆聽員工聲音，透過定期調查、多元溝通管道以及追蹤關鍵指標，營造公平與尊重的職場環境，去年員工投入度調查中，整體滿意度更創近五年最高。

家庭照護方面，國泰金控推出「減速不脫隊」專案，協助同仁與主管協商，調整工作模式，為自己的職涯「彈性配速」，讓職涯與家庭不再需要二選一，並整合集團資源提供多元支持，包含國泰世華銀行於台北市設有廿三間經衛生局優良認證的哺乳空間；集團於北中南各地區積極舉辦親子活動，更舉辦「嬰兒期寶寶常見睡眠問題與排解」、「家長必修的創新教養思維」等講座，給予各階段父母最適切的支持。

心理健康層面，除了提供員工協助方案（EAP）專業諮詢外，更推出「解憂聊天室Podcast」，定期在內部平台上架，接受同仁匿名投稿，傾訴生活及工作上的不安與煩惱，由專業心理師及領域專家回饋建議，上線迄今收聽人次已破千人。

