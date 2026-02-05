信驊股價為何能挑戰萬元？AI伺服器背後的「隱形霸主」

IC設計股信驊（5274）是台股中第一家股價可挑戰萬元的公司。（圖擷自信驊官網）

〔財經頻道／綜合報導〕IC設計股信驊（5274）EPS未達百元，獲利能力相對遜於大立光（3008）及緯穎（6669），但卻是台股中第一家股價可挑戰萬元的公司，到底關鍵是什麼？

信驊的核心產品為伺服器用BMC（Baseboard Management Controller）晶片，主要負責遠端管理、系統監控與資安防護，被視為資料中心與AI伺服器不可或缺的「控制中樞」。隨著雲端運算與生成式AI快速發展，全球資料中心建置潮持續擴大，AI伺服器對穩定性與資安要求更高，使BMC從「必要配備」升級為「高階剛需」，直接推升信驊產品單價與價值。

更重要的是，信驊在全球BMC市場具備近乎寡占的地位，市佔率高達七至八成，主要客戶涵蓋Google、Amazon、Microsoft、Meta等國際雲端巨頭。由於BMC需與伺服器架構、韌體與管理系統深度整合，客戶轉換成本極高，讓信驊建立起厚實的技術護城河。

在財務表現上，信驊長期維持六成以上毛利率，營業利益率約四成，獲利結構更接近高毛利軟體公司，而非傳統半導體製造業。

最重要的是，信驊股本僅有3.78億元，規模極小，董監事持股約20%，外資持股比重達55%，如此輕盈的股本，加上基本面看好，自然成為特定人士拉抬的目標。

