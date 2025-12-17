台對等關稅占比低 經長︰逾7成屬232範疇

經濟部長龔明鑫表示，台灣出口至美國的貨品逾7成屬於232國安調查項目。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美媒質疑美國關稅新政有漏洞，對等關稅因排除或豁免條款導致短收，其中台灣僅二十三％商品被納入對等關稅範疇。對此，經濟部長龔明鑫表示，並非存有漏洞，而是台輸美貨品逾七成屬於二三二調查的項目，目前二三二調查尚未出爐，但台灣在相關項目較有談判空間，「相信可以受到比較好的待遇」，同時談判團隊也會盡量降低對等關稅稅率。

美媒《POLITICO》報導，川普關稅新政存在缺口，目前至少有價值一．七兆美元（約五十二． 九三兆台幣）進口商品被排除在外，其中台灣被真正課稅的貨品只有二十三％，是美國主要貿易夥伴中最低。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫昨出席「二〇二五大師論壇」時說明，台灣出口至美國的貨品逾七成屬於二三二國安調查項目，目前二三二調查尚未出爐，尤其是ICT（資通訊）項目，所以那部分就豁免、非ICT項目才課稅；是台灣出口到美國的ICT比重較他國高，「倒不是什麼漏洞不漏洞」。

龔明鑫表示，對等關稅衝擊的產業，主要是傳統產業與中小微企業，所以台灣還是要把關稅談好，是降五％還是幾％都是重要議題，「可以降多少我們就盡量去談」；反而二三二項目上，台灣是比較有競爭力，「談判空間比較大一點，相信可以受到比較好的待遇，因為我們對全世界、對美國是有很大的幫助」。

墨西哥提高關稅 台ICT產品仍免稅

另，墨西哥宣布對亞洲逾一四〇〇項產品課五％至五十％關稅，龔明鑫表示，台灣主要輸墨是ICT產品，在資訊科技協定（ITA）內，所以仍然免稅，對台灣整體影響不大，也不影響電電公會布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法