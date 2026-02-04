統一發票中獎清冊出爐 花11元租共享機車中千萬

根據財政部統計，2025年11-12月期統一發票，1000萬元特別獎開出17張。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2025年11-12月期統一發票中獎清冊出爐，根據財政部統計，本期統一發票1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎開出20張。其中，有位民眾在桃園市龜山區頂湖路Gogoro租共享機車花11元，就中了千萬元；還有Uber ats外送費6元也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，本期統一發票1000萬元特別獎開出17張，大多數消費金額都不高，消費金額最高的是台北市內湖區舊宗路COSTCO買櫻桃、衣服等花5913元。另，包括：Uber Eats外送費6元、桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元、台中市南屯區精誠路500號統一超商買泡麵23元、高雄市前金區中正四路小北百貨花45元買紅標料理米酒等，都中了千萬大獎。

請繼續往下閱讀...

此外，本期200萬元特獎則開出20張，包括：桃園市中壢區中山路家家買生活百貨花10元買指甲剪、台中市大雅區雅潭路松柏飲料花25元買飲料、新東陽國道西螺門市花35元買飲料、台南市永康區永大路中油CPC花70元加油等，都抱走200萬元特獎。

賦稅署指出，中獎民眾若已在今年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，2025年11-12月期雲端發票中獎獎金，將自2月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在1月24日以前設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點及領獎時間領獎。

