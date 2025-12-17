美11月失業率4.6％ 逾4年最高

美國勞工部昨公布，11月失業率上升至4.6％，為2021年9月以來最高。（彭博資料照）

勞動市場持續低聘僱、低裁員

零售銷售微幅成長 美股開盤走低

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，十一月新增六．四萬非農就業人口，高於道瓊預期的四．五萬人，失業率上升至四．六％，為二〇二一年九月以來最高。相關數據因美國政府停擺四十三天而延後發布。

數據顯示，十一月時薪月增〇．一％，低於預期的成長〇．三％，年增三．五％，為二〇二一年五月以來最小年增幅度。

請繼續往下閱讀...

美國勞工部也公布，十月減少十．五萬非農就業人口；華爾街經濟學家多半預期，在九月意外新增十．八萬人後，十月將下滑，主因在於自政府部門大幅裁員十六．二萬人，而十一月也將再減少六千人。

相關就業數據顯示，勞動市場持續低聘僱、低裁員，並且受美國總統川普嚴格的邊境管制措施影響，導致流入的移民減少，衝擊勞動市場。

美國海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩指出，「美國經濟正處於就業衰退期；過去六個月，美國僅新增十萬個就業機會。這些職位大多集中在醫療保健行業，而由於美國人口高齡化，該行業幾乎一直在招聘」 。

就政策角度而言，聯準會（Fed）必須在試圖遏止勞動市場進一步疲軟同時，也須避免通膨加劇升高。在最近的政策會議上，聯準會下調關鍵基礎利率〇．二五個百分點，但暗示進一步降息的門檻更高。聯準會自九月以來，連續三次降息，使基準利率降至三．五％至三．七五％區間。

12月就業數據 左右Fed利率決策

高盛資產管理分析師海格說，由於數據受到干擾，聯準會不太可能太過重視該報告，明年一月初在下一次政策會議前公布的十二月就業數據，對聯準會而言，將是決定短期利率走勢更有意義的指標。

而在就業報告公布後，市場預測一月降息機率約為二十四．四％，與前一天相同。

美國商務部昨公布另一份經濟數據，經季節調整，但不考慮通膨因素，九月零售銷售持平，低於預期的成長〇．一％；不過，排除汽車銷售後，零售銷售成長〇．四％，優於預期。

美股昨開盤下跌，道瓊早盤跌六十點，標普五百、那斯達克分別跌〇．一％、〇．二％，費城半導體跌〇．一四％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法