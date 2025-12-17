財經青紅燈》台韓貿易逆差

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，引起國人憤慨，外界關切政府是否採取經貿反制措施。根據統計，南韓前11月貿易出超660.7億美元，其中338.6億美元來自台灣，若我國對南韓採取經貿制裁，南韓經濟勢必雪上加霜。不過，近年我自韓進口大增，主因向韓大量採購高頻寬記憶體（HBM），在AI產業鏈國際分工下，短期不易轉移對韓HBM需求，但還是可從觀光、娛樂、鋼鐵產業等思考反制措施，南韓如此矮化我國國格，且對我國交涉一再避重就輕，政府該有具體作為了！

受惠AI需求強勁，我國出口持續寫下驚奇，11月出口640.5億美元、年增56%，不僅改寫歷史新高，更是今年第3度超車南韓，台灣GDP（國內生產毛額）規模僅約南韓一半，單月出口卻高出南韓30億美元，且前11月出口年增34.1%，帶動今年GDP成長上修至7.37%，不僅高居亞洲四小龍之冠，也遙遙領先日、中、歐、美等主要國家。反觀南韓，前11月出口僅年增2.9%，且前3季GDP不到1%，今年人均GDP將再被台灣超車，台韓經貿實力消長愈發明顯。

根據統計，我國前11月貿易出超1379億美元，但對南韓入超338.6億美元，南韓取代日本成為台灣最大入超國，且超過一半貿易順差來自台灣。南韓從台灣獲取巨額經貿利益，除了HBM之外，鋼品出口也不少，且有低價傾銷問題，財政部已陸續採取措施，現行我國課徵反傾銷稅案件共13宗，南韓涉案有3宗、均是鋼品，且財政部15日甫公告對韓中電磁鋼品展開反傾銷調查。

另外，包括觀光、娛樂產業等，南韓也從台灣賺了不少錢，除了民間自發性抵制之外，若南韓遲未有正面回應，政府也應思考採取反制措施。（鄭琪芳）

