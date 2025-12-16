AI需求強勁 國泰台大上修今年GDP至7.4%

國泰台大產學團隊昨將今年台灣經濟成長率由4.5％大幅上修至7.4％。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國關稅帶動提前拉貨潮，加上AI需求強勁，國泰台大產學團隊昨將今年台灣經濟成長率由四．五％大幅上修至七．四％，同時將明年經濟成長率由二％上修至三％，並預估中央銀行十二月利率不變。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，關稅豁免期帶動搶出口與提前備貨熱潮，加上AI需求強勁，今年台灣景氣表現遠優於原先預期。

徐之強指出，即便基期較高，明年台灣可望持續受惠AI成長動能，科技大廠雲端支出成長仍強，加上主權AI、企業擴大應用需求，帶動出口與供應鏈投資，因此上修明年經濟成長率至三％，研判有八十％機率落在一．五％至四．五％。

他分析，在今年高基期下，明年經濟尚在成長，顯示國內景氣還是很好；如果經濟沒有衰退跡象、通膨也沒有超過二％，明年我國央行可能維持利率不動。

徐之強表示，根據美國聯準會最新點陣圖，明年有望降息一至二碼；但明年五月新主席將上任，是否會加大降息幅度，需持續觀察通膨等變化。至於明年日本央行可能升息，他說，單就利率來看，如果美元降息、日圓升息，台幣可能會隨亞幣走強；不過仍需注意地緣政治等變數影響。

另，今年房市成交量明顯下滑，但徐之強預期，央行本週四理監事會將不會調整信用管制措施；明年是否有望調整，則要看銀行土建融比率是否脫離央行設定的危險目標。

