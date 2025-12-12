Fed利率連3降 暗示降息步伐放緩

美國聯準會（Fed）在10日會後宣布降息1碼；美國總統川普則批評，Fed應降兩碼。（彭博）

3理事罕見基於不同理由投反對票

川普批1碼幅度太小應降息2碼

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在十日會後宣布降息一碼（〇．二五個百分點），為連續第三次降息，但罕見有三名理事基於不同理由投下反對票；Fed還指何時再次降息存在更大的不確定性，暗示未來降息難度更大。美國總統川普則批評，Fed應降兩碼。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以九比三通過降息一碼，使利率來到三．五％至三．七五％之間，有三名決策官員投下反對票，為二〇一九年以來首見。其中兩人分別是堪薩斯和芝加哥聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）與古斯比（Austan Goolsbee），他們反對任何降息；而身兼白宮經濟顧問委員會主席的米蘭（Stephen Miran），則因主張降息兩碼而投下反對票。

川普批評，Fed本次僅降息一碼的幅度過小，利率調整「至少可以加倍」，再度對Fed主席鮑爾表達不滿，並批評鮑爾過於「僵硬」，是個「笨蛋」，還說Fed正在扼殺美國成長。

鮑爾在會後記者會表示，Fed目前已採取足夠行動來緩解就業壓力，同時保持利率在足夠高的位置，以繼續抑制物價上漲。當被問及Fed的下一步為降息是否已成定局時，鮑爾並未正面回答，僅強調之後將根據最新數據、經濟前景變化及風險平衡，評估利率調整的幅度與時機。

決策官員認為 明、後年只各降息1次

根據FOMC公布的最新經濟預測，決策官員認為明後年只會各降息一次，利率將分別降至三．四％和三．一％。明年的通膨將由九月預測的二．六％降至二．四％，失業率持平在四．四％，經濟成長率則由一．八％上調至二．三％。

Fed也決定，將提前於十二月十二日開始，每月買進約四〇〇億美元的美國短天期公債，以緩解美國銀行體系逼近緊縮狀態的流動性問題。

市場︰日下週升息1碼

日本央行下週將召開貨幣政策會議，市場預期，日本央行將在十九日會後升息一碼，使利率來到〇．七五％，為今年一月以來再度升息。而日本首相高市早苗政府將容忍此舉，因日本面臨通膨和日圓疲弱壓力。

