LTN經濟通》波爾多大酒莊中國試水溫 成敗難料

外媒報導，中國葡萄酒正迎來它的黃金時代。

拉菲Lafite在山東建酒莊

〔財經頻道／綜合報導〕在中國東部的山東省蓬萊市，有一片丘陵與梯田交錯的土地，那裡風光明媚、陽光充足，土壤以花崗岩為基底，排水良好，適合葡萄的生長，正是在這片土地上，瓏岱酒莊（Domaine de Long Dai）悄然誕生。它是世界知名的「法國拉菲羅斯柴爾德集團」（Domaines Barons de Rothschild Lafite）在中國山東建立的酒莊，也是迄今唯一的一座。2019年7月3日，拉菲正式推出旗下首款中國葡萄酒「瓏岱」，以2017年份作為酒莊首發之作。

《紐約時報》曾報導，這家擁有數百年歷史的法國酒莊押注自己能撐過中國經濟放緩的時期，並以「本地製造」的概念，把民族主義情緒轉化為優勢。報導指出，中國以葡萄釀酒已有數百年歷史，但一直不如其他酒類受歡迎，也並不以釀酒聞名，直到近年，中國酒莊才開始追求更高品質，主要面向小眾的葡萄酒愛好者。

報到提及，過去，拉菲的釀酒師一直在艱難時期耕耘，因為「中國精英市場面臨挑戰」。其一是中國國家主席習近平的反腐行動，讓奢侈消費多年低迷，其中葡萄酒曾是政治與商業領袖之間最受歡迎的禮物之一，受到特別重創。另外，外國企業在中國還面臨民族主義情緒高漲的挑戰。但拉菲試圖反向操作，以在中國生產、由主要中國團隊打造的葡萄酒來迎合這股愛國情緒。

這個酒莊不僅是一個生產葡萄酒的工坊，更是一個中西文化與葡萄酒工藝交融的實驗場。在中國過去三十年的巨變中，很少有任何一個外來品牌能像「拉菲」那樣，被鍍上屬於時代的金光，甚至發展成跨越階層、社交、文化與商業領域的複合符號。

在2000年代，拉菲迎來了中國市場真正的狂潮。

電影《賭神》「來一瓶82年的拉菲」 中國爆紅

如果說「拉菲」在中國的傳奇有一個開端，那麼那句來自1989年電影《賭神》的台詞，應該是最具戲劇性的火種，這句看似輕描淡寫的「來一瓶82年的拉菲」，不只將這瓶來自波爾多的酒推進華語世界的大眾記憶，也恰巧迎上人們對西方品味的渴望。

在社交場合中，拉菲不再是一瓶酒，而是地位的象徵。仿佛只要瓶身出現在餐桌中央，整場宴會的格局便立即被提升，它被用來確認階層，穩定人際關係，甚至成為生意談判時的潤滑劑。

在2000年代，拉菲迎來了中國市場真正的狂潮。隨著財富流動加速，投資性消費成為風潮，紅酒開始被視為可收藏的資產，而不是飲用的飲品。拉菲因其稀缺性與國際名聲，被推上金融化的舞台。部分年份的價格在短短一年內就可以翻倍，由進口商、收藏家共同推動，形成一個越炒越熱的循環，使得拉菲變成一場市場狂歡的主角，一塊可以握在手裡的資本象徵。

《BBC》在2013年曾報導，法國波爾多的葡萄酒銷售量在2012年間又一次大幅增長，其中包括法國最優質昂貴的一些紅葡萄酒。在當時不景氣的經濟環境中，昂貴的葡萄酒銷量上升，主要因為來自中國的買家的推動。當時報導指出，在過去4年中，法國已經有30多家酒莊被中國投資者買下。對法國葡萄酒的熱情，被認為是中國投資者為滿足國內需求而購買歐洲資產浪潮的一部分。包括法國葡萄酒、豪華旅遊、名牌轎車、名牌服裝和鞋、包在內的歐洲品牌，已經被越來越多的中國消費者看作是優越生活的標誌。

2016年前後，中國資本、富豪圈掀起一股購買波爾多酒莊的熱潮，許多富豪甚至組團前往波爾多，尋找適合投資的葡萄園。《BBC》曾報導，2015年時阿里巴巴創辦人馬雲也是大手一揮以1200萬歐元買下了他的第一間波爾多酒莊，即薩爾斯城堡酒莊（Château de Sours），時隔不到半年，再度斥資1200萬歐元買下另2間酒莊，分別是Chateau Guerry和Chateau Perenne。對中國人來說，擁有一座法國貴族城堡作為其葡萄酒產業的一部分，所帶來的身份象徵意義不容忽視。中國是全球最大的紅酒消費市場，也是波爾多地區葡萄酒最大的出口市場。

經過多年狂熱，2019年的那一刻具有象徵性意義，拉菲正式在山東蓬萊設立自己的酒莊。這是拉菲第一次在亞洲投入如此規模的釀酒計畫，也是中國葡萄酒產業史上的一個里程碑。

瓏岱推出以來，在中國的高端酒消費中引起了一定熱度。

消費者好奇是否有波爾多水準

從品質角度來看，瓏岱酒在推出初期便受到國際媒體與專業酒評家的關注，其風格差異意味著酒莊選擇尊重中國產地特性，而不是強行複製法國風格。另一方面，瓏岱也讓國際市場重新審視中國葡萄酒的潛力。

就市場反應而言，瓏岱推出以來，在中國的高端酒消費中引起了一定熱度，特別是那些原本熟悉拉菲品牌的愛好者，很願意購買瓏岱來看看拉菲在中國「親手做的酒」能呈現什麼風貌。初期的市場反應呈現出一種「好奇與期待」的氛圍，多數消費者也能接受瓏岱的品牌獨立性，而不再用「是不是像波爾多」的標準去衡量。

走入2020年代，中國的葡萄酒市場呈現出前所未有的複雜樣貌。疫情重塑餐飲習慣，年輕世代開始偏好啤酒、清酒與氣泡酒，葡萄酒不再是唯一的「時髦選項」。同時，中國本土酒莊如寧夏賀蘭、新疆吐魯番等地逐漸崛起，在國際比賽屢屢得獎，使國產酒的地位大幅提升。消費者開始願意認真探討自然條件、品種與釀造方式，並逐步形成自己的品味體系。

在這樣的環境中，或許拉菲悄悄失去了以往的「絕對光環」，卻也真正回到它應有的位置。當市場不再盲目崇拜名氣，真正能持續留下的，只能是品質、歷史與穩定性，拉菲正是憑藉這些核心實力，保持著在高端市場的穩固地位。它的神話可能不再鋪天蓋地，但它的名字依舊代表著可靠與歷史深度。

瓏岱酒莊至今只推出2個品牌，瓏岱以及琥岳。然而近來，拉菲也傳出「首款中國白酒」即將問世的消息，有中媒報導，該集團從法國進口了2萬株葡萄扦插到其位於山東的中國葡萄酒廠，其中包括3種白葡萄酒品種。這項投資正值中國白葡萄酒消費量持續成長之際，年輕消費者和女性消費者更青睞白葡萄酒清爽的口感，而非傳統商務場合常喝的酒體飽滿的紅葡萄酒。中國近年來，休閒葡萄酒消費的整體成長也加速了這一趨勢。

2019年7月，拉菲推出旗下首款中國葡萄酒「瓏岱」。

拉菲在中國成敗備受觀注

新加坡《商業時報》在今年8月，以「中國葡萄酒—全球葡萄酒產業一顆冉冉升起的新星」為題報導，從最初出現在酒單上時令人懷疑的目光，到如今備受追捧，中國葡萄酒正迎來它的黃金時代。

近2年來，中國葡萄酒產業開始嶄露頭角，在重要的產業活動中頻頻亮相。2024年上海國際葡萄酒及烈酒展覽會（ProWine Shanghai）吸引了65家中國葡萄酒參展商，並舉辦了9場大師班。2023年，近200家中國頂級酒莊也參加了永利澳門舉辦的年度永利名牌中國葡萄酒大獎賽。

同時，新加坡經銷商Ang Leong Huat表示，自新冠疫情以來，中國葡萄酒的銷量成長了10%。Restaurant Born的首席侍酒師Leslie Loo指出，越來越多的顧客對按杯出售的中國葡萄酒感到好奇，並願意嘗試。除了拉菲之外，LVMH集團旗下的敖雲也在中國生產葡萄酒，這表明中國的自然條件配得上生產以法國著名酒莊命名的葡萄酒。

當然，拉菲在中國的酒款距離國際頂尖仍有段路，但從目前的成果來看，瓏岱已經呈現出穩定提升的軌跡，而拉菲在中國的整體布局也展現出深度耐心，沒有急於擴大產量，也沒有倚賴品牌名氣炒作價格，而是逐步積累產地條件表現。

瓏岱是拉菲在中國生產後最具象徵性的成功，它標誌著中國高端葡萄酒跨入新的階段。或許未來十年，隨著蓬萊生產逐漸成熟、白葡萄品種開始展現成果、酒莊釀酒團隊越來越熟悉土地，瓏岱很可能成為中國葡萄酒發展史上最被注目的系列之一，而拉菲也將以更加深沉的方式，長期留在中國葡萄酒產業的版圖之中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

