財經青紅燈》不想要隱私就用小紅書

台灣沒有限制使用VPN，若不想要隱私、就去用小紅書，別瞎扯什麼台灣人也要「翻牆」！

近來中國APP小紅書，因涉及個資與系統權限的15項指標「全數違規」、且「屢次溝通無效、無設立台灣窗口」，遭內政部引用《詐欺犯罪危害防制條例》發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，引發藍白政客惡意曲解是「侵害言論自由」、「綠色恐怖」等。相較中國「網路鎖國」，除非經過批准的「官方通道」，連民眾透過VPN等連網到國外，都屬違法行為；但台灣沒有限制使用VPN，若不想要隱私、就去用小紅書，別瞎扯什麼台灣人也要「翻牆」！

若不擔心APP會蒐集剪貼簿、截圖，竊取您剛複製的內容，例如信用卡號或密碼，就去用小紅書；不擔心手機內照片、文件等檔案被存取，就去用小紅書；就算未啟動APP，也會上傳您的非必要個資，就去用小紅書；未經允取，逕向第三方SDK共享您個資，就去用小紅書；讀取手機裡還安裝哪些其他APP，用於分析您使用習慣，就去用小紅書；蒐集臉部資訊等「生物特徵」，您若不怕外洩後遭偽造身分或用於詐騙，就去用小紅書。

只要花個幾分鐘，看完數發部對小紅書威脅個資與系統權限的15項指標，您還都不在意，那台灣沒有「牆」，沒人阻擋您用小紅書；需要「翻牆」是中國人，因為中共國際聯網管理相關規定，「任何單位和個人不得自行建立或使用其他信道進行國際聯網」。批評者請用大腦，別瞎扯台灣跟中國一樣！

還要提醒小紅書使用者，民主國家對個人隱私權與數據都有明確法律保護，例如歐盟有GDPR、美國加州有CCPA、台灣有個人資料保護法；政府若要向企業調閱數據，需要法院搜索票等法律程序，企業有權且有義務拒絕不合法的請求。但中國《國家情報法》第7條規定：「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，意味著小紅書的隱私權條款寫得多好，當中國政府以「國家安全」要求提供數據，小紅書敢不乖乖上繳嗎？（高嘉和）

