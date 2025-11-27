6成民眾擔憂帶狀疱疹 8成想打疫苗

成大醫學院家庭醫學部吳至行教授指出，有80％以上的民眾考慮接種疫苗。（台灣家庭醫學醫學會提供）

家庭醫學醫學會提出防「皮蛇」解方

台灣家庭醫學醫學會黃振國理事長認為，台灣要奠定健康老化的基礎，帶狀疱疹是極需重視的起點。（台灣家庭醫學醫學會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕近年國人健康意識提高，也對帶狀疱疹（皮蛇）的預防更加重視。台灣家庭醫學醫學會近期委託成大醫學院家庭醫學部吳至行教授，針對帶狀疱疹疾病預防進行全國性民調，結果顯示三十五．九％的受訪者表示自己曾得過帶狀疱疹、七十．四％表示親友曾得過這個疾病；針對採取積極的預防行動意願上，有八十％以上的民眾考慮接種疫苗，更有高達八十三．九％的民眾，希望讓父母或家中長輩能打疫苗。

疫苗費用及衛教宣導 需待政府支持

台灣家庭醫學醫學會二十二日邀集國內多位醫師、學者及專家，共同召開「成人疫苗及健康投資—帶狀疱疹民眾認知與預防對策專家高峰會」，針對近年國人關注，且攸關高齡長輩健康及生活品質的帶狀疱疹疾病進行討論，並公布今年八月進行的市話及網路民調結果。

台灣家庭醫學醫學會黃振國理事長在開場致詞時指出，帶狀疱疹罹病是「痛不欲生」，且罹病影響的層面多，他認為台灣要奠定健康老化的基礎，帶狀疱疹是極需重視的起點。

吳至行教授表示，綜整兩份民調結果，在全國受訪民眾中，有三十五．九％的受訪者本人得過帶狀疱疹、七十．四％表示親友得過此病；在疾病認知上，吳教授提醒，雖然五十二．七％的民眾有意識免疫力低下者會罹患疾病，但有三個選項的認知程度都非常低，分別是「年紀大的人會得」（四．八％）、「有慢性病的人會得」（三．七％）、「壓力大、生活作息不正常所引起」（三．六％），可見民眾可能尚未完全理解帶狀疱疹的潛在風險，很難掌握可能的高風險族群，更遑論對自身與親友做有效預防。

吳教授也發現，台灣民眾確實普遍擔心罹患帶狀疱疹，在一至十分擔心量表題目中，分數越高代表越擔心，帶狀疱疹疾病在八至十分區的占比高達六十二．四％；這也反映在採取積極預防行動的意願上，民調結果顯示，八十％以上的民眾考慮接種帶狀疱疹疫苗，尤其六十五歲以上（八十九．二％）和五十至六十四歲（八十三．二％）的高風險族群，更是呈現高度接種意願，也有高達八十三．九％的民眾希望可以讓父母或家中長輩接種疫苗。

逾7成受訪者：公費增加施打誘因

吳教授提出三點建議：首先，民眾對帶狀疱疹高風險族群、疾病風險預防的健康識能（health literacy）仍明顯不足，顯示衛教仍待強化，建議政府在推動成人疫苗政策前，先提升疾病與風險資訊的普及度；其次，疫苗的價格是關鍵因素，民調顯示有七十七．五％的受訪者，會因為政府的公費疫苗政策提升接種意願，建議未來成人公費疫苗規劃中納入帶狀疱疹疫苗；最後，有超過七成受訪者不知道，目前已經有部分縣市「有條件補助」公費帶狀疱疹疫苗，反映出資訊落差。

吳教授也發現，根據民調的提升接種意願項目中，民眾表達希望知道更多的疫苗資訊、提升疫苗可近性與施打便利性，公費疫苗是民眾權益的政策，政府應該加強宣導，讓民眾更了解政府的規劃。

帶狀疱疹發生率 近13年成長1.7倍

台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授也在高峰會上分享，根據她最新的研究發現，台灣帶狀疱疹發生率逐年上升，從二〇〇八年每千人中五．五六人罹患帶狀疱疹，到二〇二〇年達到九．五七人，成長了一．七二倍。

蕭教授特別指出兩種高風險族群，一是年齡。帶狀疱疹罹病風險和年齡高度相關，蕭教授指出，五十歲是重要的轉折點，不僅五十歲後染病風險大幅提升，住院比例、疱疹後神經痛比例也隨年齡增加而上漲，到了六十五歲之後，風險則是越趨升高，醫療資源使用比例更是顯著提高。蕭教授的研究也發現，近年三十至四十九歲的年輕族群，罹病風險也有增加趨勢，帶狀疱疹可能成為台灣社會的健康隱憂，從疾病預防角度來看，不可不慎。

蕭教授指出第二種高風險族群為免疫低下者，包括自體免疫疾病與慢性病患。以氣喘、慢性阻塞性肺病、腎臟與肝臟疾病、糖尿病患者為例，其發生率是一般族群的一．二至一．四倍，罹患帶狀疱疹更可能影響民眾對慢性疾病控制，陷入反覆被不同疾病折磨的惡性循環中。

醫療先進國 成人疫苗納健康老化政策

在專家高峰會中，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀教授，以「投資健康的積極預防策略與正向效益」為主題，分享國際現行帶狀疱疹疫苗公費政策、各國接種策略與成本效益分析。她指出，透過公費方式補助帶狀疱疹疫苗接種，是多數醫療先進國家重要的高齡健康政策之一，讓更多高風險族群、長輩接受接種。

程教授以英國為例，在帶狀疱疹疫苗公費接種後的五年期間，七十至七十九歲族群至少減少了四萬多例醫療諮詢和一八四〇例住院案例。

程教授解釋，疫苗的成本效益需透過複雜的模擬與真實的環境評估，目前不少研究均指出帶狀疱疹疫苗確實具成本效益，如WHO今年七月的流行病學報告便指出，帶狀疱疹隨人口高齡化，對醫療系統的衝擊會逐步攀升，因此建議各國應考慮建立年長者的疫苗接種計畫，目前也看到多個醫療先進國家，已採納公費疫苗作為帶狀疱疹預防策略。

黃振國理事長呼籲，高齡化社會的台灣應透過更積極審慎的評估、更前瞻性的規劃、以及更全面的衛教宣導，幫助民眾更加了解疾病風險預防的重要性，也更有助於擘劃符合經濟與社會效益的健康政策，「特別是當台灣成為超高齡化社會的時候，成人疫苗絕對是重要且符合效益的健康政策投資」，未來高齡相關政策的制定，更應該仔細權衡高風險族群、民眾意向與接種效益，才能有效降低沉重的社會及醫療負擔。

本次調查由台灣家庭醫學醫學會委託成大吳至行教授，由循證民調與皮爾森數據執行電話與網路民調。電話訪問期間是今年八月十八至二十二日，共五天，對象以全國為範圍五十歲以上成年人；抽樣方法採分層隨機抽樣（Stratified Random Sampling）。有效樣本一二三八份；抽樣誤差在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．七九％的百分點以內，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

網路調查期間是今年八月二十日至九月二日，共十四天，對象以全國為範圍十八歲以上成年人；抽樣方法採網路主動發放調查，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。有效樣本一六九〇份；抽樣誤差在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．三八％的百分點以內。

