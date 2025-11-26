落實性平工作權 華南銀行女性主管達53％

華南銀行獲頒北市職場性別平等認證「銅質獎」，由北市府勞動局局長王秋冬（左）頒獎，華南銀行行政管理群江景平副總經理（右）代表受獎。（華南銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕華南銀行長期關注性別平等議題，並將性別平等納入多項政策，近年來除了多次榮獲台灣企業永續獎中之「性別平等獎」外，今年度首次參加北市府勞動局舉辦之「台北市職場性別平等認證」，獲得銅質獎殊榮。

華南銀行秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，落實性別平等工作權，積極打造友善的工作環境，不論在薪資待遇、晉升、福利及退休給付等方面，均提供全體員工公平合理的待遇，並享有多元培訓與職涯發展之機會，女性員工比率達60%，女性主管比率達53%，任一性別擔任決策或管理階層之比率皆超過1/3以上。

在推動性別平等議題上，華南銀行更積極推行多項友善措施，包含建立女性員工母性健康保護計畫，針對女性員工妊娠之日起至分娩後1年期間，由護理師人員關懷及醫師執行工作適性評估，視個別狀況提供衛教指導，並避免員工於健康保護計畫期間從事可能造成健康危害之工作。

此外，為利員工於生活及事業取得平衡，員工除可申請彈性上下班時間外，華銀也提供優於法令的事假、病假、家庭照顧假、安胎假、產假、陪產檢及陪產假等假別。而為鼓勵適齡同仁結婚、生育，更提供結婚補助3萬元、生育補助第1胎10萬元、第2胎15萬元、第3胎以上20萬元及特約托兒所優惠等多項優渥福利政策。

