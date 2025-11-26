布局AR眼鏡 今國光明年成長勝今年

今國光董事長陳慶棋。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭廠今國光（6209）董事長陳慶棋昨於法說會中表示，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，看好未來10年都會有不錯成長，明年營運成長將勝今年；今國光也布局AR（擴增實境）眼鏡等未來商機，聚焦光波導產品，將是未來重要成長動能。

看好遠紅外線鏡頭10年商機

今國光今年前3季獲利翻正，每股稅後盈餘0.49元，9、10月營收也明顯向上。陳慶棋指出，主要就是遠紅外線鏡頭出貨成長，加上美系客戶有新鏡頭導入所帶動。前3季遠紅外線鏡頭的營收比重達54%、年增25個百分點，帶動毛利率轉佳。

請繼續往下閱讀...

今國光總經理陳義方表示，未來除可見光產品持續發展外，也會擴大遠紅外線鏡頭應用，首要應用在無人機、獵槍用瞄具、車載與測溫鏡頭；另也計畫發展低軌衛星產品，正與客戶合作開發反射鏡裝置與RGB鏡頭。

目前產能滿載

針對遠紅外線鏡頭布局，陳慶棋說明，今國光產能已經與中國大廠舜宇光學相當，旗下超精密機台數量是中國境內最多、鍍膜技術也領先，目前產能滿載；無人機市場的遠紅外線鏡頭需求仍持續向上，將趁市場成長趨勢持續擴張，將是未來營運骨幹。

此外，今國光也積極切入AR、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）市場，看好美系品牌大廠將陸續推出AR眼鏡產品，今國光已增添設備、近日就會搬入，以爭搶市場商機。陳慶棋認為，這是未來今國光營運大幅成長的重要機會，目前將以光波導鏡片為發展主軸。

陳慶棋也說，今國光是台灣車載鏡頭出貨量前2大的光學廠，除既有美系客戶外，也正與美系電動車龍頭廠洽談開發新鏡頭，車載鏡頭發展相當正向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法