中鋼切入無人機、機器人 2027年電磁鋼放量

中鋼董事長黃建智昨在法說會表示現在鋼市「1好3壞」，希望今年是谷底。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨起召開集團法說會，中鋼董事長黃建智直言，希望今年是谷底，並形容鋼市是「1好3壞」，雖還沒有滿球數，但只要再投1個壞球就很慘；而中鋼也尋求跨域發展，與成大合作從電動馬達切入無人機、機器人領域， 預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。

中鋼電磁鋼產品。（資料照，中鋼提供）

看鋼市一好三壞

希望今年是谷底

中國今年前10月出口9774萬噸鋼材、年增6.6%，預估全年出口高達1.1億噸；黃建智指出，中國競爭嚴重，目前出口並沒有減少，明年是否重演，也需要再觀察。他也提到，美國對等關稅、232條款等對鋼鐵業影響深遠，而歐盟CBAM（碳邊境調整機制）尚不明確，且明年歐盟進口鋼鐵的配額減少、稅率拉高，「嚴厲程度不輸美國」，中鋼銷歐洲數量減少會是既定現實。

中鋼今年前3季虧損41.39億元，每股虧損0.27元。黃建智盼今年鋼市為谷底，但對明年也不能太過樂觀，他強調，危機就是危機，如果沒有對策、方法，危機並不會變成轉機；主要是鋼市正承受地緣政治、能源價格、政策不確定等風險，但各國基建、資料中心投資、製造業回升是正向發展，其中，美國聯準會進入降息週期，融資環境改善，加上公共建設以及AI供電、資料中心投資，「用鋼需求有撐」。

中鋼總經理陳守道則說，中鋼續推「高獲利、高技術」等8大精緻鋼品，今年前9個月精緻鋼品銷量60.7萬噸，營收占比17.8%、毛利占比高達93.6%；其中毛利最高即「超能效電磁鋼」，銷量最佳則是大樓、橋樑所用的高功能結構鋼。

而中鋼近年與成大合作，從電動車領域跨足無人機與機器人，目前中鋼已開發8款一規多用無人機馬達，可支援國內業者開發各型無人機；也鎖定智慧製造需求，結合自身金屬材料、電磁材料能量，擴大高階材料在機器人領域的應用市場。中鋼表示，今年全力推動無人機與機器人產業，預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。

