川普簽署「創世紀任務」 加速AI創新

美國總統川普24日簽署行政命令，啟動「創世紀任務」（Genesis Mission）計畫。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十四日簽署行政命令，啟動「創世紀任務」（Genesis Mission）計畫，聯手輝達、戴爾、惠普、超微等民間公司，利用人工智慧（AI）來促進創新，這是美國政府推動AI科技及採用的最新行動。

白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修奧斯指出，該計畫旨在對政府各部門的研究進行更好的協調，以及更有效的整合AI工具，以取得更多科學突破。該計畫將透過能源部旗下國家實驗室的運算資源與聯邦資料集，利用AI進行更多實驗，預期將有助於縮短科學發現的時間。

請繼續往下閱讀...

該行政命令指出：「創世紀任務將結合國家研究與發展資源，將我國實驗室裡傑出科學家之努力、美國開創性企業、全球知名大學以及現有的研究基礎設施、資料庫、生產工廠與國安據點整合起來，以大幅加速AI發展與應用。」

儘管美國政府削減數十億美元的聯邦科研經費，導致數千位科學家丟掉工作、失去研究經費，但華府將「創世紀任務」描述為自一九六〇年代末、一九七〇年代初的阿波羅太空任務以來，最具雄心的聯邦科學資源安排。

一名官員表示，該措施將加速材料工程、健康科學與能源領域的科學發現，並將相關創新成果做為提升產量、降低價格的關鍵。降低價格將是川普政府的施政首要，因其尋求解決選民對生活成本的疑慮。

另，亞馬遜二十四日宣布，將投資五百億美元，為其雲端業務的美國政府客戶提供一系列AI工具及高效能運算能力。該計畫將於明年啟動，將透過配備先進運算與網絡技術的數據中心，增加近一．三吉瓦算力，使政府機關加快探索與決策過程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法