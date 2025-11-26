住宅買賣均價連3降 較高點少100萬元

去年Q4至今年Q2，住宅買賣契約平均總價呈現連三降的現象。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣降溫、自住仔細比價，第二季全國住宅買賣契約平均總價出現回檔，根據內政部不動產資訊平台發布，第二季全國住宅買賣平均總價一三二四．三萬元，與去年第三季最高點一四二四．四萬元相較，減少一〇〇萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，近期房市出現「總價大降、單價盤整」跡象，除因房市走弱、中大坪數更難賣外，「房貸荒」衝擊也相當關鍵。由於銀行普遍緊縮貸款、降低房貸成數，民眾買房須準備更多自備款，被迫下修預算總價帶。

根據統計，二〇二三年第二季至二〇二四年第三季，住宅買賣平均總價呈現連續上漲趨勢，尤其去年第二、第三季均超過一四〇〇萬元，為統計高點；不過，去年第四季至今年第二季出現連三降。

觀察第二季六都平均總價，均較上季下降，對比六都歷次統計最高點，以台北市平均總價下降二二九．七萬元最多，第二名是高雄市下降約二二八．七萬元，第三名為台南市下降一二五萬元，第四名為新北市下降約八十五．六萬元，桃園市、台中市則較最高點下降不到五十萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季央行祭出第七波選擇性信用管制，針對第二戶及非特定地區限貸，直接讓房市降溫，首購族成為主力買盤。從首購族負擔能力及需求分析，中、低總價住宅成交比重勢必拉高，尤其九月新青安申貸案排除在「銀行法」七十二之二條限制，等於政策持續支持首購以及中、低總價需求，整體來說單價變化或許有限，但總價下修趨勢不變。

