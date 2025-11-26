10月房貸餘額增速續降 逾6年新低

中央銀行公布十月底房貸餘額續創新高，但年增率5.09％、為逾6年新低。（資料照）

建商對房市看法 仍保守審慎

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布十月底房貸餘額十一兆四八六四．七一億元、續創新高，但年增率五．〇九％、為逾六年新低，且連十三個月走低；建築貸款餘額則意外創新高，年增率由負轉正。央行表示，主要是某特殊個案所致，建商對房市看法仍保守審慎。

央行︰反映買賣移轉棟數下滑 房價修正壓力浮現

根據央行統計，十月底國銀房貸餘額月增三七二．二七億元，升至十一兆四八六四．七一億元，雖續創新高，但增速一路下探，自今年一月跌破雙位數成長後，十月年增率再降至五．〇九％。央行官員表示，房貸餘額增速持續放緩，主要反映六都買賣移轉棟數下滑，以及房價修正壓力浮現。

根據地政局資料，自去年央行實施第七波信用管制與房市總量管制以來，房市交易大幅萎縮，十月六都建物買賣移轉一．七萬棟，較九月微增五．七％，但較去年同期衰退十三．五％。信義房屋最新公布的大台北地區房價指數年增率也轉為負數，顯示預售屋價格雖仍強勢，但中古屋房價已有明顯修正。

另，十月新青安房貸占整體房貸餘額比重上升至十二．七％，續創史上新高，意味著房市信用資源持續流向首購族或無自用住宅等政策鼓勵房貸。

建築貸款餘額方面，十月較九月增二八七．六八億元，升至三兆四五九八．六八億元，不僅擺脫連三月衰退、並在睽違一年後再創歷史新高。

建築貸款餘額創高 特殊個案所致

央行官員表示，主要受某壽險公司延長承租地上權、且金額龐大所致，屬特殊個案；若扣除此案，建築貸款年增率仍為負數，顯示建商態度依舊保守。

建築貸款年增率自二〇二三年一月跌破雙位數後一路下滑，並於今年九月轉為負成長〇．三七％，為二〇一六年十一月以來首見。

