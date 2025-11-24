台股雲霄飛車 法人：築底加長、中長期看多

法人指出，台股築底期恐拉長，但中長期AI投資需求未變。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週如雲霄飛車，股民有如一日天堂、一日地獄；法人預期，週一應以紅盤開出，惟盤中恐震盪加劇，築底期恐拉長，但中長期AI（人工智慧）投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能，且AI泡沫的風險仍低。

聯邦投信表示，AI帶動資本支出循環，推升台灣科技供應鏈能見度，從晶片、伺服器到散熱、PCB（印刷電路板）與IC設計，且直接受惠於雲端服務商與企業客戶的GPU擴張計畫；觀察出口動能回升、企業獲利改善，加上台灣在半導體製造與電子零組件的完整產業基礎，台股具備明顯的結構優勢，儘管短期可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄也認為，全球AI軍備競賽持續升溫，面對「AI泡沫」疑慮再起，科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，不僅能支撐高額投資，也具備在市場波動時的應對能力，等同為潛在風險提供保險，研判目前AI泡沫風險仍低。

元大投顧分析，從技術面來看由於十一月十九日的低點（兩萬六五八〇點）暫已跌破，目前只有向季線尋求支撐，幸好季線依舊上揚，對指數具拉引作用；值得注意的是，此波下跌成交值並未萎縮，顯示籌碼不穩，築底期間恐將加長，投資人宜嚴控資金水位。

