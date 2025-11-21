9月非農就業超預期 市場估美12月不降息

美國勞工統計局（BLS）週四公布延遲許久的九月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性，但聯準會12月維持利率不變的機率大增。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）週四公布延遲許久的九月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性，但因十月和十一月非農就業報告將延至十二月十六日公布，比美國聯準會（Fed）十二月政策會議約晚一星期，十二月維持利率不變的機率大增，美元指數聞訊上升〇．五％，美股開盤走高。

美元指數小漲 美股早盤延續漲勢

BLS指出，美國九月新增十一．九萬個非農就業機會，優於市場預估的約五萬人，以及八月經下修後的減少四千人，七月新增就業人數也下修七千人至七．二萬人。

9月非農就業新增11.9萬人 失業率微升至4.4％

BLS指出，美國九月失業率由八月的四．三％微升至四．四％，創二〇二一年十月以來最高。九月平均時薪月增〇．二％，年增三．八％，市場預估則為〇．三％和三．七％。勞動參與率小幅上升至六十二．四％，為今年五月以來最高。

美國勞工部另外公布的報告顯示，截至十一月十五日為止的一週，美國初次申領失業救濟金人數為二十二萬人，較前一週下滑八千人，並低於市場預估的二十二．七萬人。

美國九月非農就業報告發布後，美股開盤延續漲勢，而公債殖利率大多走低。交易員繼續押注Fed在十二月九日至十日的政策會議上不會進一步降息。

聯準會12月會議 欠缺10、11月就業數據

BLS指出，美國十月和十一月非農就業報告將延至十二月十六日公布，比Fed十二月政策會議約晚一星期，Fed因缺乏關鍵數據作為利率走向參考，因此十二月維持利率不變的機率大增。

此外，Fed週三公布十月政策會議紀要顯示，決策官員指出，在缺乏關鍵經濟指標的情況下，政策制定十分困難，官員因此傾向於十二月維持利率不變。

