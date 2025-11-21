自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

9月非農就業超預期 市場估美12月不降息

2025/11/21 05:30

美國勞工統計局（BLS）週四公布延遲許久的九月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性，但聯準會12月維持利率不變的機率大增。（彭博檔案照）美國勞工統計局（BLS）週四公布延遲許久的九月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性，但聯準會12月維持利率不變的機率大增。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工統計局（BLS）週四公布延遲許久的九月非農就業報告，遠優於市場預估，顯示美國就業市場維持韌性，但因十月和十一月非農就業報告將延至十二月十六日公布，比美國聯準會（Fed）十二月政策會議約晚一星期，十二月維持利率不變的機率大增，美元指數聞訊上升〇．五％，美股開盤走高。

美元指數小漲 美股早盤延續漲勢

BLS指出，美國九月新增十一．九萬個非農就業機會，優於市場預估的約五萬人，以及八月經下修後的減少四千人，七月新增就業人數也下修七千人至七．二萬人。

9月非農就業新增11.9萬人 失業率微升至4.4％

BLS指出，美國九月失業率由八月的四．三％微升至四．四％，創二〇二一年十月以來最高。九月平均時薪月增〇．二％，年增三．八％，市場預估則為〇．三％和三．七％。勞動參與率小幅上升至六十二．四％，為今年五月以來最高。

美國勞工部另外公布的報告顯示，截至十一月十五日為止的一週，美國初次申領失業救濟金人數為二十二萬人，較前一週下滑八千人，並低於市場預估的二十二．七萬人。

美國九月非農就業報告發布後，美股開盤延續漲勢，而公債殖利率大多走低。交易員繼續押注Fed在十二月九日至十日的政策會議上不會進一步降息。

聯準會12月會議 欠缺10、11月就業數據

BLS指出，美國十月和十一月非農就業報告將延至十二月十六日公布，比Fed十二月政策會議約晚一星期，Fed因缺乏關鍵數據作為利率走向參考，因此十二月維持利率不變的機率大增。

此外，Fed週三公布十月政策會議紀要顯示，決策官員指出，在缺乏關鍵經濟指標的情況下，政策制定十分困難，官員因此傾向於十二月維持利率不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財