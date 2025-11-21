美破獲輝達晶片走私中國案 議員籲盡速通過晶片追蹤法案

美國司法部起訴4人，涉嫌參與非法向中國出口輝達AI晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部起訴4人，涉嫌參與非法向中國出口輝達（NVIDIA）AI晶片的陰謀，這起案件引發各界關注，也促使眾議院共和黨籍議員週四（20日）呼籲緊急通過一項晶片追蹤法案。

《路透》報導，眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國意識到美國AI創新的優勢，並將竭盡全力追上，正因如此，兩黨共同支持的《晶片安全法案》才顯得更為迫切。

這項法案在今年5月由穆勒納爾所提出，有30名共同提案人，將要求對晶片進行位置驗證，強制晶片製造商報告和共享潛在轉移的資訊，並尋找其他方法來阻止美國晶片落入「不法份子」的手中。

這項法案凸顯了華府在執行對中高科技出口限制所面臨的挑戰，這些限制旨在削弱北京的軍事發展，並保持美國的技術領先，中方則批評美國的出口限制是將經濟和貿易問題武器化。

美國司法部週四公佈的訴狀指控2名美國公民和2名中國公民合謀，在未獲得必要許可的情況下，向中國出口輝達GPU（圖型處理器）。被告在明知這些晶片最終目的地的情況下，涉嫌偽造合約，並提供了假文件，將晶片運往第三國。

根據訴狀，這4人於2024年10月至2025年1月期間，經由馬來西亞向中國出口了400顆輝達A100 GPU。美國司法部表示，執法部門成功攔下他們試圖透過泰國出口的10台搭載輝達H100 GPU的惠普超級電腦，以及50顆輝達H200 GPU。

美司法部表示，在佛羅里達的這起案件中，包含利用坦帕（Tampa）的一家公司作為幌子購買和出口晶片，以及從中國匯款近400萬美元（約新台幣1.25億元）的資金來支持這項計劃。

