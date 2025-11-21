「晶片業被拿走」 川普：不能責怪台灣

美國總統川普週三在「美國沙烏地阿拉伯投資論壇」致詞再次談及台灣與晶片供應鏈，表示歡迎台積電帶技術人員來美投資設廠。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普近期多次談及台灣與全球晶片供應鏈，週三他在華府舉行的「美國沙烏地阿拉伯投資論壇」致詞時再度表示，美國三十、四十年前曾領導晶片產業，但後來該產業被其他國家「拿走」，像是台灣，但他並不責怪台灣等國家，這是因為美國當時沒有願意保護國內產業的總統。

「當時沒有願意保護產業的總統」

但川普話鋒一轉指出，若當時有人說「你們去台灣非常好，但當你們把產品賣回美國時，會被課徵二五〇％關稅」，那就沒有人會離開，本土企業英特爾就能成為全球晶片製造龍頭。

美國現在需要外籍技術人員協助設廠運作 「我歡迎這些人」

川普還在論壇中指出，如果投資者需要帶人到美國協助設立工廠，「我們希望你們這樣做」，並教導美國人如何製造電腦晶片，到美國投資數十億美元興建電腦晶片工廠，像是在亞利桑那州那樣，若直接僱用失業人士來維持廠房運作，那是不可能的。

不可能僱用無晶片技術者

川普所提的例子應該是指台積電。台積電合計將在亞利桑那州投資一六五〇億美元，預計將興建六座晶圓代工廠，二座先進封裝廠和一間研發中心。

川普說，他們需要帶好幾千人過來，「而我會歡迎這些人」，並向MAGA（讓美國再次偉大）支持者喊話，這些人是來教美國人如何製造晶片，短時間之後，「我們的人就會做得非常出色，然後那些人就可以回家」。

川普在致詞時也提及出席論壇的輝達執行長黃仁勳，稱黃仁勳和他的台灣朋友一起開大型工廠製造電腦晶片，這不可能透過僱用連晶片長什麼樣都不知道的人來做到，若不允許那些在工廠、設備上投資數十億美元的人，帶著他們國家的大量技術人才赴美，好讓工廠開工、運作並開始營運，美國就不可能成功。

川普週三還在自家社群平台「真相社群」連續轉貼黃仁勳今年十月受訪時的發言，包括「我們之所以能在美國進行製造，是因為川普總統」、「不到一年，我們就已在美國生產出最先進的AI晶片。這一切都源自川普總統希望讓美國再工業化的目標，而他的關稅政策正是促成這件事的關鍵推動力」。

