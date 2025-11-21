法說會速報》台特化AHF10月開始出貨 貢獻提高

台特化（4772）昨舉行業績發表會。（取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕上櫃化工股台特化（4772）昨舉行業績發表會，副董陳振乾指出，目前在氣體事業部分，以每年研發一種新產品搭配提供客戶整合式服務的方式持續成長，同時，蝕刻特氣產品AHF（無水氟化氫）已開始出貨，希望明年AHF可占特氣營收的雙位數。

台特化6月宣布併購弘潔科技65.22%股權，因此第三季營收6.4億元、年增近200%，帶動前三季累計營收達11.2億元、年增81.3%，每股稅後盈餘2.69元。

針對市場關切AHF出貨狀況，陳振乾表示，10月已陸續出貨貢獻營收，因日本供應商出現供貨問題，近來也有許多客戶緊急詢問，期待明年AHF在特氣的營收占比能有雙位數。

長興半導體材料 明年營收占比5%

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股長興（1717）昨舉行法說會，發言人劉秉誠指出，第三季因出售長興光學材料（蘇州）股權處分利益進帳，帶動稅後淨利5.75億元、每股稅後盈餘（EPS）0.49元，較去年同期成長近3成；針對法人關切半導體材料接單狀況，他表示，預估明、後年可放量，明後年半導體材料營收占比可達5%以上。

長興今年前三季累計營收305.62億元、稅後淨利12.77億元、EPS1.09元，受惠AI伺服器對IC載板需求大增，第四季電子材料部門精密設備出貨旺季可期。

今年長興先後加入行政院「矽光子國家隊」及參與3D IC先進封裝製造聯盟，劉秉誠認為，預計明、後年才會有營收貢獻，目前半導體材料營收占比僅0.3%，粗估明後年營收占比至少可達5%；同時，市場傳出感光型聚亞醯胺（PSPI）材料日廠供應緊俏，他低調指出，的確供需吃緊，但不便表態是否有轉單效應。

