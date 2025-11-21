千萬勞工安心 政院拍板撥補勞保法制化 通過勞保條例修正草案 每3年檢討財務

勞動部長洪申翰表示，勞動部與行政院一直有在研議修正，把政府負最終責任與撥補法制化。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為維持勞工保險基金流量，行政院院會昨通過「勞工保險條例」第六十六條、第六十九條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，且至少每三年檢討財務；到九月底，勞保投保人數逾一〇五三萬人。

行政院長卓榮泰會中表示，勞工保險是勞工最重要退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自二〇二〇年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達一．二兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

撥補有效穩定財務 勞保基金成長1.7倍

勞動部說明，七年來政府總計編列五一七〇億元，撥補前的二〇一九年基金餘額七一八八億元，而截至今年九月達一兆二四八四億元，成長一．七倍，顯見撥補對穩定基金流量有正面助益。

勞動部長洪申翰在院會後表示，今年一月的每三年一次勞保精算報告，勞保財務問題的年限確實延後幾年，原因除撥補外，主要是這幾年基金投資有很好的成果，勞動部也努力以各種方式開源節流。

他指出，社會上有勞保級距調整等建議，但需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響，因為勞保基金財務狀況還是要優先考量。

至於前天晚上九點半才新增排入「勞保條例」修正案，是否在藍白強修「財劃法」後，政院因應立院情勢急提對案？行政院發言人李慧芝強調，勞動部一直有在討論，而行政院議程會視討論狀況，滾動式調整議程；洪申翰也說，勞動部與行政院一直有在研議修正，把政府負最終責任與撥補法制化，也持續進行溝通，並非突然提案。

