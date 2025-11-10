〈財經週報-投資觀點〉AI瀏覽器上線，但離「全民普及」還有多遠？

新版本ChatGPT號稱能直接查資料、比價、寫報告，這被視為AI工具走向「平台化」的重要一步。（路透）

■陳昭維

OpenAI 近日推出整合瀏覽器與模組化外掛的新版本ChatGPT，號稱能直接查資料、比價、寫報告，甚至能幫你一鍵完成任務。這被視為AI工具走向「平台化」的重要一步。

然而冷靜觀察，這些功能真的讓 AI 更貼近一般人了嗎？從使用者體驗到投資角度，答案或許沒那麼樂觀。

功能越多，反而越難用？

AI工具近年不斷推陳出新，幾乎每週都有新功能上線，但實際上能長期使用 AI 工作或生活的人仍是少數。

多數人對 AI 的期待是「萬能助手」，但現實卻常遇到反差：不知道該怎麼問、回答錯誤又無法追責、操作體驗仍嫌繁瑣。這些問題使得 AI 離「人人會用」仍有明顯距離。

GPT推出瀏覽器與外掛功能，看似為了解決這些痛點。它希望讓使用者不必再複製貼上或切換視窗，而能像使用App一樣，自動完成流程。表面上是功能升級，本質卻是嘗試拉近「技術」與「使用者」的距離。

但這條路並不容易。功能再多，若使用門檻仍高、準確度不穩、或結果讓人不信任，那些所謂「進化」最終都只是另一層包裝。

普及難題背後 是產業的分水嶺

AI 的競爭，正從模型效能轉向「商品化能力」。誰能把複雜技術變成人人用得懂、願意付費的服務，才是真正的贏家。

科技巨頭之間的差距，也在這裡逐漸拉開。

蘋果以生態圈強項見長，把AI悄悄融入日常功能；微軟則靠Copilot植入Office與 Windows，讓使用者無痛接觸；Google則試圖以搜尋為中心，推動Gemini的整合。這些公司都有一個共同點：讓 AI「看不見」但「一直在」。

反觀多數新創工具，即使功能創新、模型強大，仍困在學習成本高、信任度低的瓶頸。AI 不是沒有需求，而是還沒被「設計得足夠好」。

投資焦點：簡單、可靠、日常

若以投資角度來看，AI 技術已進入「第二階段」──不是誰的模型最強，而是誰能讓AI真正融入生活。

關鍵在三件事：第一，能否降低操作門檻；第二，能否與既有平台深度整合；第三，能否建立用戶信任。這些能力往往決定了產品能否變成日常工具，也將決定企業的估值高度。

對投資人而言，應該把焦點從「技術突破」轉向「使用習慣」。能讓消費者「不用學就會用」、讓企業「導入後離不開」，那才是 AI真正的護城河。

結語：技術不是終點，使用者才是起點

當市場還在驚嘆GPT新功能、Copilot再升級、Gemini支援多模態時，更值得思考的是：這些工具，我爸媽會用嗎？我會每天打開嗎？公司願意為它付費嗎？AI的進化若無法通過「生活考驗」，再多的技術也只是曇花一現。真正的下一步，不在模型參數，而在誰能讓AI成為生活的一部分。

當投資人看到AI相關新聞時，不妨問一句：這家公司，是在炫技，還是在讓世界變得更容易使用？答案，往往決定了它能走多遠。

